Европейской колеей шириной 1435 мм предлагают дополнить железнодорожную ветку, которая соединяет Одессу и столицу Молдовы Кишинев.
Об этом со ссылкой на исследование Европейской комиссии и Европейского инвестиционного банка сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, передает dumskaya.net.
Отмечается, что европейские структуры считают необходимым развернуть европейские колеи на железнодорожных путях во Львов и Кишинев.
Они должны работать одновременно с существующей в постсоветских странах сетью ширококолейных железных дорог (1520 мм).
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«Сеть европейских путей в Украине и Молдове позволит, по мнению авторов исследования, укрепить интеграцию в ЕС, усилить трансграничные связи, улучшая социальную сплоченность и стимулировать экономическое развитие. Расширение возможностей транспортных коридоров на западной границе Украины позволит ускорить интеграцию украинского рынка в единый рынок Евросоюза, что чрезвычайно важно в условиях будущего восстановления страны. Конечная цель заключается в том, чтобы развить сеть европейской колеи внутри Украины, соединив крупнейшие населенные пункты и новые промышленные и экономические центры со странами ЕС. Это в свою очередь будет способствовать лучшей логистике товаров и окажет положительное влияние на пассажирские перевозки между Украиной и Европейским Союзом», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Первые евроколеи должны соединить польский Краков со Львовом и румынские Яссы с Кишиневом.
В дальнейшем ряд таких дорог должен появиться и внутри Украины.
Для Молдовы авторы предлагают развивать сообщение между Кишиневом и Одессой. Следующий участок, который можно переделать под европейские стандарты — Басарабяска — Джурджулешты.
«Распространение стандартной колеи европейской железнодорожной сети на Украину и Молдову будет способствовать движению товаров и услуг, помогая обеим странам быстрее интегрироваться в рынок ЕС и ускоряя послевоенное восстановление Украины. Развитие современного транспортного сообщения — это наш способ содействовать экономическому росту региона и оказывать постоянную поддержку Украине и Молдове на их пути к интеграции в ЕС», — заявила вице-президент ЕИБ Тереза Червинская.
Дальнейшее расширение сети железных дорог стандарта 1435 мм в Украине будет обусловлено рядом факторов. В частности, геополитической ситуацией, тенденциями развития новых промышленных мощностей в Украине и развитием железнодорожной сети в соседних странах ЕС, а также дальнейшими изменениями в индикативных картах TEN-T.
В отчете отмечается, что внедрение новых 1435-мм коридоров в Украине и Молдове само по себе не является достаточным для обеспечения интеграции в железнодорожные системы ЕС. Для этого необходимо принять дополнительные меры, такие как гармонизация законодательства в сфере железнодорожного транспорта с правовой базой ЕС; внедрение технических норм для эксплуатации сети 1435 мм, а также европейских норм технической интероперабельности; упрощение пограничных и таможенных процедур; инфраструктурные мероприятия, которые включают, кроме развития сети железных дорог стандарта 1435 мм, также и модернизацию существующих путей 1520 мм (включая восстановление поврежденных в результате войны в Украине), модернизацию существующих путей 1520 мм в Польше и Словакии, модернизацию и развитие новых депо, станций и сортировочных станций (включая необходимые перегрузочные мощности), развитие внутренних интермодальных терминалов и логистических центров.