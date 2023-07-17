В понедельник, 17 июля, примерно в 11:30 в милицию поступило сообщение о том, что по месту жительства – в частном доме в с. Суклея – обнаружен труп Хоржан Олега Олеговича с признаками насильственной смерти.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-центре МВД ПМР.
Один из лидеров молдавской партии коллективного действия – Гражданский конгресс, Марк Ткачук,написал в соцсети, что этой ночью был убит приднестровский политик Олег Хоржан.
"Трагедия! Сегодня ночью зверски убит Олег Хоржан", - написал Марк Ткачук в соцсети, не предоставив никаких подробностей.
В КПРФ также сообщили об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана
Убит лидер приднестровской компартии Олег Хоржан, КПРФ требует приступить к расследованию убийства, заявил руководитель партии Геннадий Зюганов, Об убийстве соощается в Telegram-канале КПРФ.
В КПРФ отметили, что подробности инцидента выясняются. "Получили сообщение об убийстве Лидера приднестровской компартии и экс-депутата Верховного совета Приднестровья Олега Хоржана. Подробности выясняются", - сказано в телеграм-канале.
"Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. …Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться", - сказал Зюганов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы и задачам партии в новом политическом сезоне, передает ria.ru
Хоржан Олег Олегович.
Родился 30 июня 1976 года в городке Каменка Каменского района Молдавской Советской Социалистической Республики. Окончил Приднестровский государственный университет имени Тараса Шевченко. Юрист по профессии. Профессиональную карьеру начал летом 1992 года в военном госпитале города Дубоссары. Затем был рабочим, учителем, юристом. В 18 лет вступил в Коммунистическую партию ПМР. С мая 2003 года – председатель Центрального комитета Приднестровской коммунистической партии. С 2010 по 2019 год – депутат V и VI созывов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики. Дважды участвовал в выборах главы Приднестровья: в 2011 и 2016 годах. 6 июня 2018 года Верховный Совет ПМР лишил его депутатской неприкосновенности по обвинению в применении насилия и оскорблений в отношении представителя власти. В августе 2018 года Верховный суд ПМР приговорил Олега Хоржана к 4,5 годам лишения свободы. Лидер Союза оппозиционных сил Приднестровского региона.
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