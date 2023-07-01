В Приднестровье планируют усилить административную ответственность за повторное нарушение Правил дорожного движения. Следует отметить, что данная инициатива является альтернативой предложению главы государства о введении штрафных баллов за ряд правонарушений в области безопасности дорожного движения.
Депутаты парламентского комитета по законодательству в качестве альтернативы предложили ужесточение по определенным статьям, в частности, это касается повторного превышения скорости более чем на 40 км/ч, за дрифт, за повторное управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой и другими устройствами. А также увеличить штраф в отношении пешеходов, пассажиров, лиц, управляющих велосипедами, скутерами, если в результате их действий возникли серьезные последствия, передает newspmr.com.
Депутатский корпус поддержал в первом чтении законопроект коллег, которым предлагается:
- за повторное превышение скорости на величину от 40 км/ч до 60 км/ч будет штраф 1 840 рублей (сейчас он составляет 1 288 рублей); - за повторный дрифт наказание: лишение прав на срок до 1 года или административный арест на 15 суток; - за вождение после лишения прав – арест на 15 суток. Альтернативу в виде уплаты штрафа предложено убрать. За повторность – арест на 30 суток; - за повторность езды без права управления автомобилем – штрафа 1 840 рублей или ареста на 30 суток. - за вождение без водительских прав – штраф 920 рублей. За повторность такой езды – штраф 1 840 рублей или админарест на 30 суток; - за нарушение ПДД пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении на дорогах, предлагается вдвое увеличить штраф: повысить его до 184 рублей.
«Цель данного законопроекта – ужесточение административного наказания за управление транспортным средством водителем, не имеющим специального права. В частности, предлагается установить административную ответственность за повторное совершение данного правонарушения», – пояснили в контрольно-правовом управлении МВД ПМР.
По словам председателя парламентского комитет по законодательству Галины Антюфеевой, ужесточение даст возможность осознавать тем, кто нарушает правила дорожного движения, и тем, кто, не имея прав, садится за руль, что за это есть серьезная ответственность.
«Они должны осознавать, чем это может закончиться для них в случае нарушения. А поскольку сегодня это нарушение предусматривает только штрафные санкции, то они считают, что ничего страшного: заплачу штраф и буду продолжать ездить так, как мне хочется. Вот для этого ужесточается наказание», - подчеркнула Галина Антюфеева.