В Молдове назначенные министры были приведены сегодня к присяге в присутствии президента Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана.
Мероприятие прошло в здании Президентуры Республики Молдова. Вместо Анны Ревенко Министерство внутренних дел возглавил Адриан Эфрос. Место Лилии Дабижи в Министерстве инфраструктуры и регионального развития вновь займет Андрей Спыну, а главой Министерства образования, которое ранее возглавлял Анатолий Топалэ, станет Дан Перчун, сообщает Noi.md.
Майя Санду, президент Республики Молдова: "Три важные сферы управления с сегодняшнего дня переходят в ваше ведение. Мы благодарим наших коллег за работу в этот период. Все были образцом добросовестности. Они руководили областями в очень сложный период. Я рассчитываю, что ваша энергия, направленная на изменение ситуации к лучшему, позволит нам придать новый импульс начатой работе".
Президент РМ добавила, что не только руководство государства, но и граждане возлагают большие надежды на трех министров.
"Это важные направления. Мы должны быть в состоянии справиться с текущими проблемами, чтобы иметь возможность трансформировать области, которыми вы будете управлять с этого момента. Мы должны вместе добиться успеха в проведении достаточного количества реформ, чтобы выполнить нашу среднесрочную задачу, заключающуюся в том, чтобы к 2030 году присоединиться к Европейскому союзу", - сказала глава государства.
Напомним, что 14 июля премьер-министр РМ Дорин Речан объявил об отставке трех министров - Анны Ревенко, Лилии Дабижи и Анатолия Топалэ.