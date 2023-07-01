Зерновая сделка прекратила свое действие. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это связано с тем, что часть этой инициативы, касающаяся России, не выполнена до сих пор.
Он указал, что подрыв Крымского моста не мог повлиять на позицию Москвы в этом вопросе, ранее ее уже заявил президент РФ Владимир Путин. При этом Песков отметил, что Россия незамедлительно вернется к реализации черноморских договоренностей, как только российская часть зерновой сделки будет выполнена, сообщает ТАСС.
Москва уже официально уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия также отзывает с 18 июля гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор. По сообщению агентства Reuters, Международная морская организация ООН уже получила от РФ соответствующее письмо, в котором указывается, что "активные необходимые действия и ответные меры по нейтрализации угроз со стороны киевского режима в этом районе будут приняты".
ТАСС собрал основную информацию о зерновой сделке.
Заключение сделки Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Первую часть соглашений сроком на 120 дней с возможностью автоматического продления подписали ООН и Турция отдельно с Россией и Украиной. Она касалась вывоза украинского зерна по Черному морю. Вторую часть сроком на три года подписали ООН и Россия. Этот меморандум затрагивал снятие ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.
29 октября 2022 года Россия приостанавливала свое участие в сделке после того, как Украина нанесла удары в Севастополе по российским кораблям и судам. Маршрут атаки частично пролегал по зерновому коридору. Россия потребовала гарантий безопасности для своих судов, после чего Украина их передала через ООН и Турцию, и РФ 2 ноября возобновила участие в сделке.
Продление сделки Сделку продлевали три раза, последние два - сроком на 60 дней. При этом Москва указывала, что российская часть сделки, которая не реализовывалась, также должна быть выполнена.
В ООН не раз утверждали, что генсек Антониу Гутерриш контактирует с частным сектором экономики, правительствами и ЕС для обеспечения выполнения договоренностей. В конце мая 2023 года Гутерриш представил России, Украине и Турции идеи, как улучшить работу Совместного координационного центра и обеспечить экспорт российского аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса. Официально ООН не раскрывала подробности. Однако в конце июня 2023 года ООН на консультациях признала, что ничего не может сделать с российскими требованиями, подчеркивал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
В течение последних недель шли переговоры о продлении зерновой сделки. Генсек ООН направил Путину письмо "с конкретными предложениями", однако он не привел подробности своей инициативы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также отмечал, что Путин высказал ряд предложений относительно сделки, которые обсуждаются.
Российский лидер 13 июля констатировал, что Москва может приостановить свое участие в зерновой сделке. Когда будут выполнены ее требования, Россия сразу же присоединится к ней снова. Россию, по его словам, больше не устраивает вариант "сначала продление, а потом выполнение обещаний".
Требования России Одним из требований России является переподключение к системе платежей SWIFT Россельхозбанка, который занимается оплатой сельскохозяйственного экспорта. Еще одно требование России - запуск аммиакапровода Тольятти - Одесса. Однако украинские диверсанты 5 июня подорвали его в 23 км от Купянска, неподалеку от села Масютовка в Харьковской области. В России указывали, что на ремонт трубопровода может понадобиться от одного до трех месяцев, если специалисты получат доступ к поврежденному участку. По словам вице-премьера - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, доступа для ремонта не предвидится.
Также Россия требовала отмены ограничения на поставки в РФ сельскохозяйственной техники и запчастей, а также разрешения на заход российских судов в иностранные порты, разблокирования транспортной логистики и страхования перевозок, разблокировки активов.
ЕС утверждал в марте 2023 года, что санкции не препятствуют морскому экспорту аграрной продукции из России. При этом эксперты отмечали, что эти разъяснения не соответствуют реальности.
Последствия для мира Стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже в ходе торгов в понедельник росла более чем на 3%, к 12:14 мск достигая $6,84 за бушель. А турецкая лира обновила исторический минимум к доллару США, торгуясь на отметке 26,31 за $1. Турецкий источник, в целом, ожидает серьезных цен на зерновые в мировом масштабе.
Украинское зерно, как ожидается, в больших объемах будет поступать на мировые рынки по земле - через Европу, - что может усилить напряженность и проблемы в ЕС, а затем обострить вопрос о дальнейшей помощи Киеву, предположил один из ведущих в Японии специалистов по экономике РФ, доцент Института иностранных языков города Кобэ, старший исследователь Японского института международных проблем Хиронори Фусита.
Турецкий источник отметил, что, помимо ЕС, более остальных негативные последствия от отмены зерновой сделки ощутят Китай и Турция. Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов уточнил, что ситуация способна охладить отношения Москвы и Анкары, но вряд ли надолго.
Источник в отрасли отмечает также, что компании могут начать отказывать в страховании судов, следующих в порты Украины.
Последствия для России В Российском зерновом союзе считают, что рынок РФ почувствует позитивный эффект от остановки зерновой сделки, так как "она только вредила и ничего хорошего не приносила". Российские экспортеры продолжат снабжать клиентов зерном по конкурентным ценам, заявили в Союзе экспортеров зерна.
Международные эксперты также отмечают, что Россия вряд ли понесет какой-либо ущерб от выхода из сделки: российский экспорт осуществляется вполне нормально и без этого. Однако США, ЕС и Великобритания могут отменить несколько генеральных лицензий, облегчающих торговлю российским продовольствием и удобрениями, сообщил источник.
В то же время продление сделки угрожало бы безопасности Крыма: Украина использовала для атаки на Крымский мост в понедельник беспилотные плавательные аппараты, которые имеют ограниченные зоны действий. Вероятнее всего, они были отправлены с корабля и, пользуясь зерновым коридором, вышли в открытое море, предположил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Международная реакция Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после объявления об окончании действия сделки заявил, что соглашение уже "вошло в историю" и Анкара до последнего момента предпринимала усилия по его спасению. Турецкий лидер намерен по телефону обсудить сделку с российским коллегой, а в августе - уже очно. До него глава МИД Турции Хакан Фидан поговорит с российским коллегой Сергеем Лавровым. Эрдоган предположил, что Путин хотел бы продолжения действия сделки.
США призвали все стороны сделки возобновить переговоры и продлить соглашение. Германия также призвала Россию продлить зерновую сделку бессрочно.
ЕС осудил решение России, назвав его "циничным шагом". Евросоюз продолжит поставлять продовольствие с Украины на мировые рынки, заверил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он назвал "полным нонсенсом" обвинения со стороны Москвы в невыполнении Евросоюзом российских условий зерновой сделки и отказался дальше комментировать эту тему, заявив, что "во всем винит Россию".
Украина намерена сделать все, чтобы экспорт зерна продолжился, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, судовладельческие компании якобы сообщили Киеву, что готовы продолжить поставлять украинское зерно, "если Украина выпустит, а Турция впустит".
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин поддерживает продолжение контактов между сторонами, при этом интересы России нужно учитывать