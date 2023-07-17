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На юге Европы температура может достичь 50 градусов из-за волны жары из Сахары

На юге Европы температура может достичь 50 градусов из-за волны жары из Сахары

Антициклон "Харон", надвигающийся на Европу из Сахары, угрожает европейским странам рекордными температурами до 50 градусов по Цельсию. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные метеослужб, пишет ТАСС.

По информации агентства, температура на острове Сардиния к среде может увеличиться почти до 50 градусов. В среду в 23 крупнейших городах Италии будет действовать экстренное предупреждение министерства здравоохранения о сильной жаре.

В Афинах, Риме и Мадриде уже фиксируются высокие температуры. Как отмечает агентство, в европейских странах могут возникать пожары из-за сильных ветров. В частности, в окрестностях Афин огонь уже уничтожил несколько домов. На одном из Канарских островов - острове Пальма - из-за масштабных пожаров более 4 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться.

Bloomberg напомнил, что последний температурный рекорд был установлен в Европе в 2021 году, когда на острове Сицилия температура достигла 48,8 градуса. Экстремальные погодные явления в Северном полушарии наблюдаются все чаще. По данным Всемирной метеорологической организации, экстремальные погодные условия, вероятно, станут "новой нормой", добавляет агентство.

Пожары в Южной Европе разгораются из-за аномальной жары

Южная Европа вступила в неделю аномально высоких температур. Третья волна тепла за месяц затронет большую часть Средиземноморья.

Летние лагрея, в которых отдыхали более 900 детей, эвакуируют из окрестностей Афин: после продолжительной засухи сразу несколько лесных и кустарниковых пожаров встпыхнули вокруг греческой столицы.

Сильный ветер мешает работе пожарных, которым пришлось выехать сразу на несколько фронтов на юге, востоке и западе города. Несколько домов были сожжены. Полиция задержала подозреваемого, передает euronews.com

В Испании пожар, вспыхнувший в субботу на острове Ла-Пальма, удалось взять под контроль, пожарные действуют на нескольких активных фронтах. По оценкам, сгорело около 3500 га и около 20 зданий. Большинство из 4000 эвакуированных уже вернулись в свои дома.

Столбики термометров в Риме достигли отметки в 39ºC. Во вторник ожидается ещё более жаркая погода.

Итальянские органы здравоохранения выпустили рекомендации по защите пожилых людей от жары, призвав власти на местах усилить службы вызова на дом, чтобы им не приходилось выходить на улицу, если понадобится медицинская помощь. В больницах открыты специальные центры для неотложных случаев.

На Сицилии полиция расследует причины пожара, вспыхнувшего в ночь на воскресенье в аэропорту Катании. Власти приостановили все полеты до следующей среды.
  • Сегодня, 09:31
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