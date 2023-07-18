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В Британии заявили об изучении российских танков в секретной лаборатории

В Британии заявили об изучении российских танков в секретной лаборатории
Фото: РИА Новости\Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ. Архивное фото

Великобритания изучает российские танки в секретной лаборатории, заявил начальник штаба обороны королевства адмирал Тони Радакин в беседе c Telegraph, пишет ria.ru.
По его словам, подбитые боевые машины "разбираются по частям" на одном из самых секретных объектов — в лаборатории в Портон-Дауне.

"У нас есть ученые, которые разбирают детали, которыми может располагать другая страна, на действительно экспертном уровне, и это помогает нам понять, как работает их оборудование, как мы можем победить его, как мы можем иметь еще более совершенную броню, как мы можем нарушить их коммуникации, как мы можем обеспечить проникновение в их оборону — вот чем мы занимаемся", — приводит издание его слова.

Радакин рассказал, что Великобритания состоит в "клубе государств", которые делятся информацией о попадающей в их руки "потенциально опасной в будущем" технике из России и других стран.
  • Сегодня, 09:40
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