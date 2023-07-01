Фото: экс-президент Украины Виктор Янукович (Getty Images)
В суд направлен обвинительный акт относительно экс-президента Украины Виктора Януковича из-за захвата государственной власти в 2010 году. Аналогичный акт направлен и в отношении экс-заместителя министра юстиции Украины.
"В суд направлен обвинительный акт в отношении Виктора Януковича и бывшего заместителя Министра юстиции Украины по захвату ими государственной власти в 2010 году", - говорится в сообщении.
В частности, работники ГБР завершили досудебное расследование уголовного производства в июле прошлого года. Стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.
"В сентябре - октябре 2010 года Виктор Янукович и заместитель Министра юстиции Украины неконституционным образом вернули в действие Конституцию Украины от 28 июня 1996 года, что привело к незаконному увеличению властных полномочий бывшего президента Украины", - утверждают в ГБР.
В связи с продолжительным укрывательством бывших чиновников от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 109 и ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 УК Украины осуществлялось по специальной (заочной) процедуре. Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса Генерального прокурора.
Как отмечет rbc.ua, что касается экс-заместителя министра юстиции Украины, то речь, как писали они ранее, речь идет про экс-заместителя бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича - Владимира Богатыря.