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Во Львовской области за сутки снесли два памятника советским солдатам

Во Львовской области за сутки снесли два памятника советским солдатам
Фото: t.me/DecolonizationUkraine

Два памятника советским солдатам демонтированы за последние сутки во Львовской области на западе Украины. Соответствующие сообщения, сопровождаемые кадрами сноса монументов, 17 июля опубликованы в Telegram-канале «Деколонизация. Украина», передает iz.ru.

По его информации, памятники демонтировали в селах Заводское и Подгайчики.

«Село Заводское, Львовщина. Еще минус один памятник советскому солдату. И минус еще один совковый монумент в селе Подгайчики на Львовщине», — говорится в двух сообщениях.

16 июля сообщалось, что в селе Подорожном Львовской области Украины снесли советский памятник.

Днем ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в регионе демонтировали монумент советскому воину-освободителю, который был установлен в городе Винники. Он добавил, что памятник перенесут в один из музеев, расположенный во Львове.

Ранее, 29 июня, во Львовской области демонтировали еще два советских памятника.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году. Власти проводят политику декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов».

В последнее время эта тенденция усилилась: только в июне 2023 года в Киеве снесли памятник советской разведчице Зое Космодемьянской, демонтировали бюст космонавта Юрия Гагарина, а на западе Украины за день, 23 июня, сносу подверглись шесть памятников советским солдатам.
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