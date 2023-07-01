В Приднестровье планируют увеличить финансирование Дорожного фонда. В частности, правительство предлагает увеличить отчисления от сборов и пошлин, что позволит аккумулировать дополнительные средства в Дорожном фонде.
Соответствующие изменения в закон «О Дорожном фонде ПМР» представлены в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики, пишет newspmr.com.
Согласно действующей редакции закона, постоянными источниками образования Дорожного фонда являются отчисления от налога на доходы организаций, налог с владельцев транспортных средств, а также отчисления от единого таможенного платежа. При этом в составе отчислений от единого таможенного платежа присутствует целый ряд платежей, таких как сборы за проезд по дорогам Приднестровской Молдавской Республики, отчисления от таможенных пошлин, от акцизного сбора и от сбора виньетки, а также штрафных санкций.
Изменения в закон предлагают увеличить процент отчислений данных источников в Дорожный фонд, то есть по всем (кроме акцизов на бензин, газойли) установить 100% с тем, чтобы платежи, связанные с дорожными сборами, поступали именно целевым направлением на образование Дорожного фонда.
«Это позволит обеспечить наполнение средств Дорожного фонда», - пояснили авторы законодательной инициативы.
Авторы прогнозируют увеличение финансирования Дорожного фонда ПМР примерно на 43 миллиона рублей ежегодно. Новые нормы по отчислениям планируется учитывать при составлении республиканского бюджета на следующий год.
«Дополнительные средства позволят проводить более масштабные и качественные работы по строительству, ремонту и обслуживанию дорожной инфраструктуры. Улучшение состояния дорог способствует повышению безопасности дорожного движения, снижает вероятность аварий и повышает комфортность передвижения для водителей и пешеходов», - отмечается в сопровождении к законопроекту.
Законопроект был поддержан депутатским корпусом Верховного Совета ПМР и после утверждения главой государства, планируется, что он вступит в свою законную силу с начала следующего года.