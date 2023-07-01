Обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность граждан во время ответного футбольного матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ФК «Шериф» и ФК «Фарул» (г. Констанца, Румыния) будут сотрудники органов внутренних дел ПМР.
Подготовка к столь масштабному мероприятию на контроле руководства МВД. Милиция, спецназ, группы быстрого реагирования, пожарные и спасатели будут задействованы не только на стадионе, но и вокруг него,сообщает пресс-центр МВД ПМР
Перед входом каждый зритель будет проходить тщательный досмотр. Запрещено проносить на стадион любые бутылки, колющие, режущие и крупногабаритные предметы и, конечно же, файеры и фанатские дудки.
Стражи порядка будут жёстко пресекать любые противоправные действия, провокации, попытки выбежать на игровое поле.
Матч начнётся на главной арене СК «Шериф» в 20:00. В спорткомплексе сообщили, что бассейн, тренажёрные залы, теннисный клуб, тренировочные футбольные поля по требованию УЕФА будут работать до 16:00.
Ранее, главный тренер ФК «Шериф» Роберто Бордин и капитан команды Амин Талал ответили на вопросы журналистов перед ответным матчем первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов с ФК «Фарул».