Dnestr.TV

 
0

Сотрудники МВД обеспечат охрану общественного порядка во время игры «Шерифа» с «Фарулом»

Сотрудники МВД обеспечат охрану общественного порядка во время игры «Шерифа» с «Фарулом»
Фото: fc-sheriff.com

Обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность граждан во время ответного футбольного матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ФК «Шериф» и ФК «Фарул» (г. Констанца, Румыния) будут сотрудники органов внутренних дел ПМР.

Подготовка к столь масштабному мероприятию на контроле руководства МВД. Милиция, спецназ, группы быстрого реагирования, пожарные и спасатели будут задействованы не только на стадионе, но и вокруг него, сообщает пресс-центр МВД ПМР

Перед входом каждый зритель будет проходить тщательный досмотр. Запрещено проносить на стадион любые бутылки, колющие, режущие и крупногабаритные предметы и, конечно же, файеры и фанатские дудки.

Стражи порядка будут жёстко пресекать любые противоправные действия, провокации, попытки выбежать на игровое поле.

Матч начнётся на главной арене СК «Шериф» в 20:00. В спорткомплексе сообщили, что бассейн, тренажёрные залы, теннисный клуб, тренировочные футбольные поля по требованию УЕФА будут работать до 16:00.

Ранее, главный тренер ФК «Шериф» Роберто Бордин и капитан команды Амин Талал ответили на вопросы журналистов перед ответным матчем первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов с ФК «Фарул».

  • Сегодня, 15:09
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Правительство Ирландии предлагает $90 тысяч за переезд ...
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Правительство Ирландии предлагает $90 тысяч за переезд ...
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна