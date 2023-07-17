Авиакомпания Аir Moldova продлила отмену всех рейсов до 16 августа, сообщили на сайте компании 18 июля.
Ожидаемой датой, с которого должна была возобновится работа авиакомпании — 31 июля.
«Все пассажиры получат оповещения по электронной почте с вариантами изменения даты полета или возврата денежных средств», — говорится в заявлении на сайте компании.
В настоящий момент руководство компании обрабатывает все запросы о возвращении средств.
Молдавская авиакомпания сообщила о приостановке полетов со 2 мая до завершения реструктуризации компании. При этом хаотичные отмены рейсов начались еще 2 марта.
В ответ на приостановку полетов орган гражданской авиации Молдовы провел внеплановую проверку авиакомпании и обязал ее выплатить пассажирам положенные компенсации за отмену рейсов. Компания обратилась в суд за разрешением на реструктуризацию, чтобы привлечь инвесторов.