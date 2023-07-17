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Авиакомпания Аir Moldova продлила отмену всех рейсов до 16 августа

Авиакомпания Аir Moldova продлила отмену всех рейсов до 16 августа
Фото: Аir Moldova

Авиакомпания Аir Moldova продлила отмену всех рейсов до 16 августа, сообщили на сайте компании 18 июля.

Ожидаемой датой, с которого должна была возобновится работа авиакомпании — 31 июля.

«Все пассажиры получат оповещения по электронной почте с вариантами изменения даты полета или возврата денежных средств», — говорится в заявлении на сайте компании.

В настоящий момент руководство компании обрабатывает все запросы о возвращении средств.

Молдавская авиакомпания сообщила о приостановке полетов со 2 мая до завершения реструктуризации компании. При этом хаотичные отмены рейсов начались еще 2 марта.

В ответ на приостановку полетов орган гражданской авиации Молдовы провел внеплановую проверку авиакомпании и обязал ее выплатить пассажирам положенные компенсации за отмену рейсов. Компания обратилась в суд за разрешением на реструктуризацию, чтобы привлечь инвесторов.
  • Сегодня, 22:52
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