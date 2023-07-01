18 июля, прошёл ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между между ФК «Шериф» и ФК «Фарул» (г. Констанца, Румыния). Встреча прошла на стадионе Шериф города Тирасполь. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Первая встреча завершилась победой «Фарула» со счётом 1:0, пишет championat.com.
Счёт в матче открыл полузащитник «Шерифа» Мохамед Амин Талал, отличился он под занавес первого тайма. В основное время матча больше забитых голов зрители не увидели, и игра перетекла в дополнительное время. В середине первого дополнительного тайма «Шериф» забил ещё один гол — его на свой счёт записал камерунский нападающий Джером Мбекели. Через несколько минут хозяева поля довели дело до разгрома, Питер Адемо забил третий гол.
Таким образом, команда «Шериф» одержала победу по сумме двух встреч (3:1) и пробилась во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.