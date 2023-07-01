Dnestr.TV

 
0

"Шериф" победил румынский "Фарул" со счетом 3:0

"Шериф" победил румынский "Фарул" со счетом 3:0
Фото: fc-sheriff.com

18 июля, прошёл ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между между ФК «Шериф» и ФК «Фарул» (г. Констанца, Румыния). Встреча прошла на стадионе Шериф города Тирасполь. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Первая встреча завершилась победой «Фарула» со счётом 1:0, пишет championat.com.

Счёт в матче открыл полузащитник «Шерифа» Мохамед Амин Талал, отличился он под занавес первого тайма. В основное время матча больше забитых голов зрители не увидели, и игра перетекла в дополнительное время. В середине первого дополнительного тайма «Шериф» забил ещё один гол — его на свой счёт записал камерунский нападающий Джером Мбекели. Через несколько минут хозяева поля довели дело до разгрома, Питер Адемо забил третий гол.

Таким образом, команда «Шериф» одержала победу по сумме двух встреч (3:1) и пробилась во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

"Шериф" победил румынский "Фарул" со счетом 3:0
Скрин с сайта championat.com
  • Сегодня, 23:03
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • Правительство Ирландии предлагает $90 тысяч за переезд ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • Правительство Ирландии предлагает $90 тысяч за переезд ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна