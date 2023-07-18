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Дуальное образование Приднестровья. Идет набор абитуриентов в учебное заведения

Дуальное образование Приднестровья. Идет набор абитуриентов в учебное заведения
Фото:dual-tiras.com

Активное развитие экономики Приднестровья приводит к необходимости готовить новых специалистов, которые не только в теории, но и в практике разбираются в своем деле.

Самой высокоэффективной системой считается немецкая дуальная система образования. Особенность такого обучения заключается в том, что 70% своего обучения студенты проводят на предприятии, где набираются опыта для дальнейшего трудоустройства, передает dual-tiras.com.

Благодаря дуальной форме обучения студент не только получает диплом о профессиональном образовании, но и проходит длительную оплачиваемую практику на предприятии. Приоритет дуального обучения заключается в том, чтобы выпускник обладал всеми необходимыми компетенциями для качественной и успешной работы. После окончания техникума студенты получают гарантированные рабочие места.

В настоящее время активно идет набор учащихся 9-ых классов в учебные заведения нашей республики.
«Тираспольский аграрно-технический колледж им. М.В. Фрунзе» приглашает вас обратить внимание на специальность "Мехатроник мелиоративных систем".
«Бендерский торгово-технологический техникум» предлагает специальность "Мехатроник в легкой промышленности",
«Тираспольский техникум коммерции» открывает возможность получения профессии «Повар».

Вы можете стать частью престижных образовательных программ, основанных на дуальной (практико-ориентированной) системе обучения. Это позволит вам получить не только теоретические знания, но и практические навыки, которые сделают вас востребованными на рынке труда.

Учебные заведения обладают квалифицированным преподавательским составом, современным оборудованием и уникальными возможностями для вашего профессионального роста. Мы гарантируем вам комфортную обстановку, профессиональное сопровождение и множество возможностей для самореализации.

Не упустите шанс обрести навыки и знания, необходимые для будущего успеха.

Отметим, что ТПП сегодня является координатором пилотного проекта по внедрению в Приднестровье пяти специальностей по практико-ориентированной (дуальной) системе обучения— «Мехатроник металлообрабатывающего оборудования» , «Мехатроник сельскохозяйственных машин и оборудования», «Мехатроник швейного оборудования», «Мехатроник мелиоративных систем» и «Техник по комплексному обслуживанию систем автоматизации объектов ЖКХ».

Срок приема абитуриентов образовательных учреждений продлится до 26 августа!

Пилотный проект утвержден распоряжением Правительства республики.
  • Сегодня, 08:41
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