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Какое место занимает Молдова в рейтинге самых «сильных» паспортов

Какое место занимает Молдова в рейтинге самых «сильных» паспортов

Молдова немного укрепила свои позиции в рейтинге самых «сильных» паспортов мира и занимает теперь в нем 46-е место. С молдавским паспортом можно въехать свободно в 121 страну и территорию.

Об этом свидетельствует обновленный рейтинг паспортов стран мира Henley Passport Index, который представила швейцарская компания Henley Passport, пишет noi.md.

На втором месте расположились Германия, Италия и Испания с показателем 190 стран, а на третьей строчке - Австрия, Финляндич, Франция, Япония, Люксембург, Южная Корея и Швеция - 189 стран.

Четвертое место в рейтинге поделили Дания, Ирландия, Нидерланды и Великобритания, чьи граждане могут въезжать в 188 стран. Пятую строчку в рейтинге занимают Бельгия, Чехия, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Швейцария с показателем 187 стран.

Молдова занимает в рейтинге 46-е место с показателем 121 страна, а ее соседи - Румыния и Украина - заняли 13-е (176 стран) и 30-е место (146 стран), соответственно. Россия - на 49-м месте, с ее паспортом можно свободно въехать в 115 стран.

По итогам I квартала 2023 г. Молдова занимала в рейтинге Henley Passport Index 49-е место, в 2022 г. - 48-е место, в 2021 году - 45-е.

Как сообщалось ранее, подробную информацию о визовом режиме разных стран для граждан Республики Молдова и условия путешествия для них в разные страны мира можно найти на сайте viza.md
  • Сегодня, 08:46
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