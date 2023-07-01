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Молдова может получить высокий урожай столового винограда второй год подряд

Молдова может получить высокий урожай столового винограда второй год подряд

По наблюдениям специалистов Ассоциации производителей и экспортеров винограда Республики Молдова, к середине июля состояние большинства плантаций столового винограда в стране можно оценить как хорошее и очень хорошее. Если погода во второй половине лета, а так же в период уборочной кампании будет более-менее благоприятна, урожай-2023 винограда в Молдове может существенно превысить 100 тыс. тонн.

В прошлом году производство столового винограда в стране составило почти 120 тыс. тонн, в 2021 – около 85 тыс. тонн, в 2020 – чуть более 70 тыс. тонн. Максимальный урожай столового винограда в Молдове был собран в 2018 году – около 126 тыс. тонн, сообщает EastFruit. Общая площадь плантаций столового винограда в стране, по экспертным оценкам, составляет 16-17 тыс. га. Уровень их ухоженности очень разный.

Эксперты проекта «Конкурентоспособность и сельская устойчивость в Молдове» PCRR/USAID считают, что, помимо относительно благоприятных погодных условий в последние два года, все большую роль в процессе увеличения урожаев столового винограда играют молодые виноградники, особенно заложенные по типу Pergola и Gable. Площадь последних, по экспертным оценкам, приближается к 400 га, объем товарной продукции высшего качества с них – к 10-12 тыс. тонн.

Слабой стороной молдавского столового виноградарства можно считать то обстоятельство, что 85-90% его товарной продукции составляет косточковый сорт «Молдова». Даже лучший виноград этого сорта редко продается оптом дороже $1/кг.
  • Сегодня, 08:50
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