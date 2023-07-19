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В Госдуме РФ предложили распродать иномарки чиновников на аукционе

В Госдуме РФ предложили распродать иномарки чиновников на аукционе
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением организовать открытые аукционы по продаже иномарок чиновников, рассказали журналистам в пресс-службе партии "Новые люди".

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что в государственных закупках для органов государственной власти, бюджетных учреждений следует ориентироваться на отечественный автопром, сообщает ria.ru.

"Представляется целесообразным организовать распродажу на открытых аукционах автомобилей, производителями которых являются компании из недружественных стран и которые сейчас используются государственными служащими и депутатами Государственной Думы и сенаторами Совета Федерации", - сообщается в тексте обращения Даванкова.

По мнению парламентария, на средства от продажи автомобилей из недружественных стран необходимо закупить автомобили компаний, в которых доля иностранного участия составляет менее 50%.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) заявил РИА Новости, что иностранные элитные автомобили должны "уйти в прошлое" для российских чиновников, всем им следует пересесть на отечественные автомобили. По его словам, при таком решении российский автопром выйдет на новый качественный уровень.
  • Сегодня, 08:55
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