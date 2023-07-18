Работы по реконструкции центральной части парка Октябрьский начали в прошлом году. Благоустроили входную группу, заменили тротуары. Сейчас здесь плитка, белоснежные перголы, ротонда и подвесные качели, рядом - ЗАГС.
"Основной акцент сделан на верхней части парка. Мы обустроили и систему полива, которая отсутствовала, полностью заменили освещение. Одна из ключевых особенностей парка - это качели на перголах. По завершении работ мы получили много положительных отзывов от горожан, - эта площадка стала востребованной и в дневное, и в вечернее время», - отметил в интервью замглавы госадминистрации города Бендеры по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Диордиев.
Идея с качелями горожанам понравилась. Теперь такие появятся и на площадке возле ограждения, они будут чередоваться со скамейками, сообщает пресс-служба Госадминистрации города Бендеры.
Проектом предусмотрено и оборудование санузла.
«В этом году работы по реконструкции продолжаются. Сейчас они касаются южной части парка. Практически завершен этап по замене тротуарного покрытия. Продолжаются работы по реконструкции ограждения. В ближайших планах - перенос работ на северную часть парка», - отметил замглавы госадминистрации города Бендеры по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Диордиев.
Параллельно ведется обустройство автомобильной дороги на улице Ткаченко. К вопросу подошли комплексно. Сначала заменили коммуникации, - водовод, систему канализации. По завершении этих работ будет закончен капитальный ремонт дороги и пешеходных зон.