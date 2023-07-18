Dnestr.TV

 
0

Продолжается реконструкция Бендерской набережной

Продолжается реконструкция Бендерской набережной
Фото: Виктор Бричак

Работы по реконструкции центральной части парка Октябрьский начали в прошлом году. Благоустроили входную группу, заменили тротуары. Сейчас здесь плитка, белоснежные перголы, ротонда и подвесные качели, рядом - ЗАГС.

"Основной акцент сделан на верхней части парка. Мы обустроили и систему полива, которая отсутствовала, полностью заменили освещение. Одна из ключевых особенностей парка - это качели на перголах. По завершении работ мы получили много положительных отзывов от горожан, - эта площадка стала востребованной и в дневное, и в вечернее время», - отметил в интервью замглавы госадминистрации города Бендеры по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Диордиев.

Идея с качелями горожанам понравилась. Теперь такие появятся и на площадке возле ограждения, они будут чередоваться со скамейками, сообщает пресс-служба Госадминистрации города Бендеры.

Проектом предусмотрено и оборудование санузла.

«В этом году работы по реконструкции продолжаются. Сейчас они касаются южной части парка. Практически завершен этап по замене тротуарного покрытия. Продолжаются работы по реконструкции ограждения. В ближайших планах - перенос работ на северную часть парка», - отметил замглавы госадминистрации города Бендеры по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Диордиев.

Параллельно ведется обустройство автомобильной дороги на улице Ткаченко. К вопросу подошли комплексно. Сначала заменили коммуникации, - водовод, систему канализации. По завершении этих работ будет закончен капитальный ремонт дороги и пешеходных зон.
  • Сегодня, 09:24
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • Правительство Ирландии предлагает $90 тысяч за переезд ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • Правительство Ирландии предлагает $90 тысяч за переезд ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна