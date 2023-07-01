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Молдавские военные впервые задействованы в миссии ООН в Ливане

Молдавские военные впервые задействованы в миссии ООН в Ливане
Фото: noi.md

Военнослужащие первого контингента Национальной армии РМ, прикомандированные к миссии Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), продолжают свою деятельность в этой стране.

По словам командира UNIFIL-1, капитана Николая Циневского, молдавские миротворцы участвуют в операциях по обеспечению безопасности и обороны многонациональной базы Sector West HQ UNP 2-3 в городе Шама, передает noi.md

В то же время молдавские офицеры, сержанты и солдаты участвуют в боевых стрельбах, тренировках по оказанию первой медицинской помощи, несении службы, а также в различных спортивных мероприятиях вместе с миротворцами из Италии, Франции, Польши, Сербии, Германии, Южной Кореи и других стран.

UNIFIL — первая миссия ООН, в которую Республика Молдова направила контингент из 32 профессиональных военных. Они уехали в Ливан 16 февраля этого года.
  • Вчера, 16:47
  • DTV
  • Просмотров: 63
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