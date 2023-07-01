Военнослужащие первого контингента Национальной армии РМ, прикомандированные к миссии Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), продолжают свою деятельность в этой стране.
По словам командира UNIFIL-1, капитана Николая Циневского, молдавские миротворцы участвуют в операциях по обеспечению безопасности и обороны многонациональной базы Sector West HQ UNP 2-3 в городе Шама, передает noi.md
В то же время молдавские офицеры, сержанты и солдаты участвуют в боевых стрельбах, тренировках по оказанию первой медицинской помощи, несении службы, а также в различных спортивных мероприятиях вместе с миротворцами из Италии, Франции, Польши, Сербии, Германии, Южной Кореи и других стран.
UNIFIL — первая миссия ООН, в которую Республика Молдова направила контингент из 32 профессиональных военных. Они уехали в Ливан 16 февраля этого года.