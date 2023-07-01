Dnestr.TV

 
0

За селом Кицканы сгорело 8 га поля с пшеницей

За селом Кицканы сгорело 8 га поля с пшеницей

19 июля, за селом Кицканы горели молдавские и приднестровские поля с пшеницей.

На месте работали 3 пожарных расчёта СВПЧ-2 г. Бендеры и один расчёт Каушанского района. Выгорело около 8 гектаров, передает прсс-центр МВД ПМР .

Инспектор Госпожнадзора устанавливает материальный ущерб и причину возгорания.
  • Вчера, 16:51
  • DTV
  • Просмотров: 70
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна