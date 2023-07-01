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За селом Кицканы сгорело 8 га поля с пшеницей
19 июля, за селом Кицканы горели молдавские и приднестровские поля с пшеницей.
На месте работали 3 пожарных расчёта СВПЧ-2 г. Бендеры и один расчёт Каушанского района. Выгорело около 8 гектаров, передает прсс-центр МВД ПМР .
Инспектор Госпожнадзора устанавливает материальный ущерб и причину возгорания.
- Вчера, 16:51
- DTV
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