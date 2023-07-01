В этом году полиция Молдовы сообщала, что тестирует на внедрение систему с камерами кругового обзора, установленными на замаскированных автомобилях без опознавательных знаков, которые могут фиксировать множество типов нарушений, которые она фиксирует вокруг себя — от превышения скорости до непредоставления приоритета пешеходов, ездящих без ремня безопасности или с использованием мобильного телефона.
Позже были оглашены удивительные цифры об огромном количестве нарушений, зафиксированных этой системой в дорожном движении в Кишиневе и в стране, около 110 нарушений в час и более. В другой выезд такого автомобиля с этой системой за несколько часов зарегистрировал 1884 нарушения, почти столько же, сколько обычно регистрируют все полицейские в Молдове за выходные, передает piataauto.md.
Первоначальная демонстрационная машина и вся система в целом хорошо прошли тестовый период, с небольшими изменениями в том, как фиксируются те или иные типы нарушений. Сейчас идет этап комплектования всего парка автомобилей, оснащенных этой системой, приобретение которой осуществлялось при поддержке европейских партнеров.
В настоящее время первоначальный демонстрационный автомобиль больше не циркулирует по улицам, так как испытания закончились. Но молдавская полиция подсчитала, что парк автомобилей, закупленных для этой цели, будет введен в строй уже осенью этого года.
Ранее было объявлено, что паркбудет не менее из10 таких автомобилей, которые будут курсировать как по столице, так и по другим населенным пунктам и маршрутам страны. Нарушения, зарегистрированные этими системами, фиксируются автоматически, а позже владельцы получают письма по почте, как и в случае со стационарными дорожными камерами.А это значит, что с осени у водителей появится возможность удивиться радару или дорожной камере, стационарной или мобильной, практически в любой точке Молдовы. А поскольку, уже действуют новые повышенные штрафы и ужесточение наказаний за превышение скорости и непредоставления приоритета пешеходам, а эти автомобили с системой 360 градусов лучше всего фиксируют именно эти нарушения, единственное решение избежать штрафов и лишения водительских прав будет продолжаться повсеместное соблюдение законной скорости и других правил дорожного движения.