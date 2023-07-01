Dnestr.TV

 
0

Машины полиции РМ с камерами обзора 360° прошли испытания и скоро будут курсировать по дорогам

Машины полиции РМ с камерами обзора 360° прошли испытания и скоро будут курсировать по дорогам
Фото: piataauto.md

В этом году полиция Молдовы сообщала, что тестирует на внедрение систему с камерами кругового обзора, установленными на замаскированных автомобилях без опознавательных знаков, которые могут фиксировать множество типов нарушений, которые она фиксирует вокруг себя — от превышения скорости до непредоставления приоритета пешеходов, ездящих без ремня безопасности или с использованием мобильного телефона.

Позже были оглашены удивительные цифры об огромном количестве нарушений, зафиксированных этой системой в дорожном движении в Кишиневе и в стране, около 110 нарушений в час и более. В другой выезд такого автомобиля с этой системой за несколько часов зарегистрировал 1884 нарушения, почти столько же, сколько обычно регистрируют все полицейские в Молдове за выходные, передает piataauto.md.

Первоначальная демонстрационная машина и вся система в целом хорошо прошли тестовый период, с небольшими изменениями в том, как фиксируются те или иные типы нарушений. Сейчас идет этап комплектования всего парка автомобилей, оснащенных этой системой, приобретение которой осуществлялось при поддержке европейских партнеров.

В настоящее время первоначальный демонстрационный автомобиль больше не циркулирует по улицам, так как испытания закончились. Но молдавская полиция подсчитала, что парк автомобилей, закупленных для этой цели, будет введен в строй уже осенью этого года.

Ранее было объявлено, что паркбудет не менее из10 таких автомобилей, которые будут курсировать как по столице, так и по другим населенным пунктам и маршрутам страны. Нарушения, зарегистрированные этими системами, фиксируются автоматически, а позже владельцы получают письма по почте, как и в случае со стационарными дорожными камерами.А это значит, что с осени у водителей появится возможность удивиться радару или дорожной камере, стационарной или мобильной, практически в любой точке Молдовы. А поскольку, уже действуют новые повышенные штрафы и ужесточение наказаний за превышение скорости и непредоставления приоритета пешеходам, а эти автомобили с системой 360 градусов лучше всего фиксируют именно эти нарушения, единственное решение избежать штрафов и лишения водительских прав будет продолжаться повсеместное соблюдение законной скорости и других правил дорожного движения.

Машины полиции РМ с камерами обзора 360° прошли испытания и скоро будут курсировать по дорогам
Фото: piataauto.md
Машины полиции РМ с камерами обзора 360° прошли испытания и скоро будут курсировать по дорогам
Фото: piataauto.md

Машины полиции РМ с камерами обзора 360° прошли испытания и скоро будут курсировать по дорогам
Фото: piataauto.md

Машины полиции РМ с камерами обзора 360° прошли испытания и скоро будут курсировать по дорогам
Фото: piataauto.md
  • Вчера, 17:11
  • DTV
  • Просмотров: 73
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна