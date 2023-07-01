Dnestr.TV

 
0

Евгений Ягудин принял участие в Чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике

Евгений Ягудин принял участие в Чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике

С 8 по 17 июля 2023 года в городе Париж, Франция, проходил Чемпионат мира по паралимпийской легкой атлетике, где принял участие спортсмен ГУ «Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов» Ягудин Евгений, сообщает Минсоцзащиты.

Лёгкая атлетика включает в себя большое количество спортивных дисциплин, которые помогают развить спортсменам такие физические качества, как выносливость, ловкость, быстрота, координация и другие.

В Чемпионате приняло участие 1200 спортсменов из 107 стран мира. В своей категории (мужчины F11) Евгений занял 15-е место.

Спорт – это одно из важнейших средств реабилитации и приобщение к здоровому образу жизни людей с ограниченными возможностями.

  • Вчера, 17:22
  • DTV
  • Просмотров: 70
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна