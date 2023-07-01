С 8 по 17 июля 2023 года в городе Париж, Франция, проходил Чемпионат мира по паралимпийской легкой атлетике, где принял участие спортсмен ГУ «Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов» Ягудин Евгений, сообщает Минсоцзащиты.
Лёгкая атлетика включает в себя большое количество спортивных дисциплин, которые помогают развить спортсменам такие физические качества, как выносливость, ловкость, быстрота, координация и другие.
В Чемпионате приняло участие 1200 спортсменов из 107 стран мира. В своей категории (мужчины F11) Евгений занял 15-е место.
Спорт – это одно из важнейших средств реабилитации и приобщение к здоровому образу жизни людей с ограниченными возможностями.