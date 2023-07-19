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В Комрате прошла церемония инаугурации нового главы Гагаузской автономии

В Комрате прошла церемония инаугурации нового главы Гагаузской автономии
Фото: Sputnik / Osmatesco

Евгения Гуцул принесла присягу башкана Гагаузской автономии на церемонии инаугурации в Комрате.

"Торжественно клянусь верно служить народу Гагаузии, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, строго соблюдать Конституцию Республики Молдова, Уложение и законы Гагаузии, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Главы Гагаузии", – сказала Гуцул.

В своей приветственной речи Гуцул заявила, что "намерена быть башканом для Гагаузии, а не для отдельных партий", передает sputniknews.ru.

"Я буду прогагаузским башканом. Я буду верной своему народу, который доверил мне свое будущее. Все свои знания и силы приложу для интересов жителей Гагаузии в рамках Уложения Гагаузии и Конституции Республики Молдова ", – сказала Гуцул.

Она призвала сохранять хорошие отношения с Россией, Турцией, Румынией, Украиной и Европой.

"Мы всегда будем открыты ко всем деловым партнерствам. Могу заверить, что будут сохранены хорошие отношения с Турцией, Европой, Россией, с нашими соседями – Украиной и Румынией", – заявила Гуцул.

Она отметила, что вместе с командой докажет, что Гагаузия может стать примером развития. Также Гуцул подчеркнула, что на посту башкана будет уделять особое внимание развитию экономики, сохранит уже имеющиеся социальные проекты и запустит новые.

Высшее руководство РМ не присутствует на мероприятии.
  • Сегодня, 09:25
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