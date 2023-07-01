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На вершине Эльбруса альпинисты установили флаги Приднестровья и Бендер

На вершине Эльбруса альпинисты установили флаги Приднестровья и Бендер
Фото: Бендеры Инфо

Бендерчане Вячеслав Назаров и его сестра Алена Федоренко покорили Эльбрус. На его вершине альпинисты установили флаги Приднестровья и Бендер.

«Об Эльбрусе я мечтал всю жизнь. Дух традиционного, настоящего туризма ещё в детстве мне привила тренер Полина Арнаут. Благодарю и передаю ей привет. Спасибо и уникальным инструкторам - Сергею Малькову из Уфы и Евгению Соковых из Минска», - говорит Вячеслав.

Как сообщает novostipmr.com ссылаясь на Бендеры Инфо, в составе группы альпинистов прибыло 19 человек. Помимо приднестровцев, в команде ребята из Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Татарстана. На штурм вершины вышли 12, поднялись только 10. Бендерчанка Алена - единственная из четырех девушек, которая поднялась на вершину.

«Штурм вершины прошел, на удивление, быстро. Время просто летело. Мы уложились в 10,5 часов. Но сам экзамен на допуск к штурму – то еще испытание», - делится Вячеслав.

Сейчас ребята готовятся к дороге домой. В планах - покорить Монблан в Альпах, сходить на пик Ленина, и самая пока большая, хоть и опасная, мечта - восхождение на Ключевскую сопку на Камчатке. Обратно – будет не легче. Но признаются: ощущения​ - непередаваемые, перекрывают все минусы.

Придется совмещать с основной работой и депутатской , - Вячеслав - депутат Бендерского городского Совета.
  • Сегодня, 09:36
  • DTV
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