Правительство приняло решение на заседании 19 июля 2023 года выплатить компенсацию группе итальянских компаний Toto Construzioni Generali SpA/Taddei SpA в размере около 39,7 млн леев.
Произошло это после того, как Государственная администрация автомобильных дорог (ГААД) проиграла еще в марте 2020 года иск, поданный итальянскими компаниями в Международный арбитражный суд в Париже, сообщает point.md ссылаясь на mold-street.com
Группа Toto Construzioni Generali SpA/Taddei SpA обратилась в арбитраж после того, как ГААД не оплатила в полном объеме работы по реабилитации дороги М2 Кишинев - Сороки (участок км 26+200 – км 54+850), проведенные компанией на основании контракта, подписанного 18 февраля 2011 года.
Однако ГААД отказалась оплачивать полную стоимость, сославшись на то, что Toto Construzioni Generali SpA/Taddei SpA задержали работы по восстановлению дороги.
После проигрыша арбитража в Париже Государственная администрация автомобильных дорог пыталась заблокировать в молдавских судах утверждение исполнения на территории Республики Молдова решения Международного арбитражного суда с местонахождением в Париже, которым предусматривалось: уплата суммы 365 096,90 евро, в качестве финансовых затрат по Договору за несвоевременное заверение выполненных работ; в размере 601 248,56 евро в качестве возмещения убытков за задержку, необоснованно наложенную по Контракту; на сумму 372 323,36 евро в качестве начисленных процентов до даты принятия арбитражного решения, а также взыскание процентов с даты принятия арбитражного решения по годовой ставке на три процентных пункта выше базовой ставки Национального банка Молдовы до даты выплаты.
Только в конце 2022 года Кишиневская апелляционная палата, а затем и Высшая судебная палата утвердили исполнение на территории Республики Молдова решения Парижского арбитражного суда и, соответственно, ГААД/Правительство должны были выплатить эти компенсации, стоимость которых возросла также в результате задержки исполнения.