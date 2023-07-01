Канадские ученые выяснили, какие деревья обеспечивают наиболее надежную защиту от воздействия ультрафиолетовых лучей. Бесспорным лидером был признан клен платановидный.
Исследование проводилось в течение двух летних сезонов. За это время эксперты проанализировали 16 разновидностей деревьев, чаще всего встречающихся в Торонто, сообщает mir24.tv.
Как оказалось, наиболее высокий коэффициент защиты (свыше 3) продемонстрировали клен платановидный, каркас западный, дуб двуцветный и бук европейский. Самые низкие результаты (меньше 2) показали красный клен и елочный гинкго.
Ученые отметили, что главным движущим фактором различий в защите от ультрафиолетового излучения стала геометрия кроны. Данные научной работы планируется применять в работе по озеленению городских улиц.