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Ученые назвали дерево, лучше всего защищающее от ультрафиолета

Ученые назвали дерево, лучше всего защищающее от ультрафиолета
Фото: МТРК «Мир» / Игорь Медведев

Канадские ученые выяснили, какие деревья обеспечивают наиболее надежную защиту от воздействия ультрафиолетовых лучей. Бесспорным лидером был признан клен платановидный.

Исследование проводилось в течение двух летних сезонов. За это время эксперты проанализировали 16 разновидностей деревьев, чаще всего встречающихся в Торонто, сообщает mir24.tv.

Как оказалось, наиболее высокий коэффициент защиты (свыше 3) продемонстрировали клен платановидный, каркас западный, дуб двуцветный и бук европейский. Самые низкие результаты (меньше 2) показали красный клен и елочный гинкго.

Ученые отметили, что главным движущим фактором различий в защите от ультрафиолетового излучения стала геометрия кроны. Данные научной работы планируется применять в работе по озеленению городских улиц.
  • Сегодня, 10:01
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