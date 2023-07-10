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Вниманию жителей Бендер, пользующихся централизованным горячим водоснабжением
В связи с проведением планово-предупредительных ремонтных работ оборудования и тепловых сетей, в Бендерах будет временно прекращена подача горячего водоснабжения по следущим адресам:
В период с 24.07.2023г. по 13.08.2023г.
Перечень потребителей:
-ул. 12 Октября, д.50, 52, 83;
-Переулок 2-ой Братский, д.4
-ул. 40 лет Победы, д.4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 50, 52;
-ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2, 2а, 4, 7а;
-ул. Ермакова, д.4, 6, 16, 18;
-ул. З. Космодемьянской, д.41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57;
-ул. Интернационалистов, д.2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 17;
-ул. Кагульская, д.2;
-ул. Кишиневская, д.1а, 1б, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 83а, 85, 87, 89, 156, 158, 160, 162;
-ул. Крянгэ, д.15, 17, 19, 42, 44;
-ул. Курило, д.1, 3, 5, 9, 11;
-ул. Ленинградская, д.14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78;
-ул. Лермонтова, д.4;
-ул. Мацнева, д.1, 3, 5, 11;
-ул. Одесская, д.2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14;
-ул. П. Морозова, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23;
-ул. Панфилова, д.2, 2а, 4, 6, 8, 10;
-Переулок Осипенко, д.1, 2, 4, 6;
-ул. Петровского, д.4, 8, 10, 24;
-ул. Пионерская, д.3, 5, 7, 9, 19, 21, 23, 25, 27;
-ул. Полоза, д.4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
-ул. Спортивная, д.2, 4, 6, 8, 10.
Вниманию жителей города, пользующихся централизованным горячим водоснабжением!
В период с 24.07.2023г. – 30.07.2023г.
Перечень потребителей:
-ул. Калинина, д.81;
-ул. Котовского, д. 106;
-ул. Московская, д.26, 28;
-ул. Первомайская, д.47, 49;
-ул. Советская, д. 70, 75, 77, 81, 83;
-ул. Суворова, д. 80, 119;
-ул. Кавриаго, 22, Д/сад №33.
В период с 17.07.2023г. по 23.07.2023г.
Перечень потребителей:
- ул. Кишиневская, д.109, 111, 113, 115;
- ул. К. Цеткин, д.8, 8а, 8в, 8г;
- Кооперативный тупик, д.5;
- ул.Глядковской, д.8, 9, 9а, 9б;
В период с 10.07.2023г. – 30.07.2023г.
Перечень потребителей:
- ул. Крупской, д.1а;
- ул. Луначарского, д.1, 3, 5, 9;
- ул. 40 лет ВЛКСМ, д.2, 3, 4, 5;
- ул. Красноармейская д.7, 9;
- ул. Индустриальная, д.91, 95, 97а, 99, 101а, 103, 103а, 105, 105в, 105б, 107, 109, 113, 121, 123;
- ул. Е. Букова, д.34, 36, 38, 40, 42;
- ул. Тимирязева, д.24, 26, 26а, 28, 30, 36;
- ул. 8 Марта, д.6, 8, 10, 12;
- 3-й Индустриальный переулок, д.2, 4;
- ул. Текстильщиков, д.4, 8.
Администрация МУП «Бендерытеплоэнерго» приносит свои извинения за причинённые неудобства.bendery-ga.org
- Сегодня, 10:11
- DTV
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