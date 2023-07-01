Президент Приднестровья подписал закон «О едином реестре населения». Нормативный акт устанавливает организационно-правовые основы формирования и ведения государственной информационной системы «Единый реестр населения», содержащей персональные данные физических лиц, в том числе обработки и защиты указанных сведений, а также обеспечения актуальности и достоверности иных государственных информационных ресурсов, содержащих сведения о населении Приднестровской Молдавской Республики, передает newspmr.com.
Закон о едином реестре населения (ЕРН) вступает в силу с 1 января 2024 года.
Сведения, содержащиеся в ЕРН, используются в целях:
- формирования единого информационного пространства в ПМР; - реализации государственной политики в сфере социально-экономического развития, защиты прав и законных интересов граждан ПМР и иностранных граждан, лиц без гражданства, находящихся в ПМР, а также обеспечения национальной безопасности Приднестровской Молдавской Республики; - совершенствования предоставления государственных услуг и выполнения государственных функций, в том числе в электронной форме; - обеспечения ведения статистической информации.
Задачами ЕРН являются:
- обеспечение учета физических лиц; - оперативное обеспечение достоверными и актуальными сведениями органов и организаций, нотариусов и физических лиц; - организация взаимодействия между органами и организациями на основе номера реестровой записи о физическом лице.
Функционирование ЕРН основывается на принципах:
- законности; - соблюдения прав и свобод человека; - единичности регистрации; - непрерывности ведения ЕРН; - полноты, достоверности и актуальности содержащихся сведений в информационных ресурсах органов и организаций; - обеспечения защиты сведений, содержащихся в ЕРН; - контроля (надзора) за ведением ЕРН и использованием сведений, содержащихся в ЕРН.
Правовую основу функционирования ЕРН составляют Конституция ПМР, закон «О едином реестре населения», иные законодательные акты, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты ПМР.
Финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией положений закона «О едином реестре населения», производятся за счет средств республиканского бюджета, местных бюджетов, а также за счет иных источников, не запрещенных законодательством ПМР.
Сведения, содержащиеся в ЕРН, состоят из следующих персональных данных:
- идентификационный номер; - фамилия, имя и отчество (при наличии); - пол; - сведения о рождении (число, месяц, год рождения, место рождения).
Идентификационный номер присваивается оператором ЕРН каждому физическому лицу при первоначальном внесении сведений о нем в ЕРН и остается неизменным на протяжении всего периода существования этих сведений, за исключением случаев, установленных законодательными актами ПМР.
Каждое физическое лицо, сведения о котором занесены в ЕРН, имеет право ознакомиться со своими сведениями и сведениями о запросах в отношении него, а также отношении его детей, не достигших совершеннолетия, или лиц, находящихся у него на иждивении, в опеке или попечительстве, сведения о которых занесены в ЕРН.