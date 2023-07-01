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Вадим Красносельский подписал закон «О едином реестре населения»

Вадим Красносельский подписал закон «О едином реестре населения»
Изображение: открытые источники

Президент Приднестровья подписал закон «О едином реестре населения». Нормативный акт устанавливает организационно-правовые основы формирования и ведения государственной информационной системы «Единый реестр населения», содержащей персональные данные физических лиц, в том числе обработки и защиты указанных сведений, а также обеспечения актуальности и достоверности иных государственных информационных ресурсов, содержащих сведения о населении Приднестровской Молдавской Республики, передает newspmr.com.

Закон о едином реестре населения (ЕРН) вступает в силу с 1 января 2024 года.

Сведения, содержащиеся в ЕРН, используются в целях:

- формирования единого информационного пространства в ПМР;
- реализации государственной политики в сфере социально-экономического развития, защиты прав и законных интересов граждан ПМР и иностранных граждан, лиц без гражданства, находящихся в ПМР, а также обеспечения национальной безопасности Приднестровской Молдавской Республики;
- совершенствования предоставления государственных услуг и выполнения государственных функций, в том числе в электронной форме;
- обеспечения ведения статистической информации.

Задачами ЕРН являются:

- обеспечение учета физических лиц;
- оперативное обеспечение достоверными и актуальными сведениями органов и организаций, нотариусов и физических лиц;
- организация взаимодействия между органами и организациями на основе номера реестровой записи о физическом лице.

Функционирование ЕРН основывается на принципах:

- законности;
- соблюдения прав и свобод человека;
- единичности регистрации;
- непрерывности ведения ЕРН;
- полноты, достоверности и актуальности содержащихся сведений в информационных ресурсах органов и организаций;
- обеспечения защиты сведений, содержащихся в ЕРН;
- контроля (надзора) за ведением ЕРН и использованием сведений, содержащихся в ЕРН.

Правовую основу функционирования ЕРН составляют Конституция ПМР, закон «О едином реестре населения», иные законодательные акты, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты ПМР.

Финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией положений закона «О едином реестре населения», производятся за счет средств республиканского бюджета, местных бюджетов, а также за счет иных источников, не запрещенных законодательством ПМР.

Сведения, содержащиеся в ЕРН, состоят из следующих персональных данных:

- идентификационный номер;
- фамилия, имя и отчество (при наличии);
- пол;
- сведения о рождении (число, месяц, год рождения, место рождения).

Идентификационный номер присваивается оператором ЕРН каждому физическому лицу при первоначальном внесении сведений о нем в ЕРН и остается неизменным на протяжении всего периода существования этих сведений, за исключением случаев, установленных законодательными актами ПМР.

Каждое физическое лицо, сведения о котором занесены в ЕРН, имеет право ознакомиться со своими сведениями и сведениями о запросах в отношении него, а также отношении его детей, не достигших совершеннолетия, или лиц, находящихся у него на иждивении, в опеке или попечительстве, сведения о которых занесены в ЕРН.

Иван Суворов
  • Сегодня, 10:26
  • DTV
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