Прошедшее в Бендерах заседание Объединенной контрольной комиссии глава делегации Приднестровья Олег Беляков оценил как продуктивное. В рамках ротации личного состава Миротворческих сил ОКК утвердила в должности новых военных наблюдателей от Республики Молдова. В докладе Объединенного военного командования отмечается, что обстановка в Зоне безопасности управляемая и контролируемая. Неподконтрольных сторонам вооруженных формирований, вновь появившихся подразделений, передвижения военной техники военные наблюдатели не выявили.
Делегации продолжили обсуждение ситуации, сложившейся в работе ОКК весной прошлого года в связи с антитеррористическими мерами, которые принимаются на территории Приднестровья. Напомним, что одной из мер является выставление на дорогах блокпостов, службу на которых несут сотрудники правоохранительных органов. Выставление этих блокпостов отмечается в докладах Объединенного военного командования, и разногласия между сторонами по поводу оценки этой информации не позволяют Объединенной контрольной комиссии принять эти доклады к сведению, передает novostipmr.com.
«Начиная с 27 апреля 2022 года до предыдущего заседания мы не могли утвердить ни одного доклада ОВК, - отметил сопредседатель ОКК от России Александр Андреев. – Эта серия у нас прервалась на прошлом заседании, которое было экстренным. У нас родилась идея, которая была поддержана как Тирасполем, так и Кишиневом, - расчистить нашу повестку от 63 накопленных докладов и внести в повестку дня отдельный вопрос, в рамках которого мы могли бы продолжить обсуждать эту тему. Сегодня был достигнут определенный прогресс. Мы были близки к общему решению, которое дало бы серьезный результат и было бы позитивным сигналом для всех. Мы не договорились, но взяли домашнее задание и будем надеяться, что к следующему заседанию мы это решение примем, и это будет означать, что наша повестка уменьшится на 63 пункта».
Делегации согласовали план мероприятий, посвященных 31-й годовщине ввода Совместных миротворческих сил в Зону безопасности. Выйдет традиционная газета «Миротворец», для органов власти будет издан целый блок сборников протоколов ОКК. А вот общего праздника у всех миротворцев опять не получится. Совместные торжества пройдут лишь у российских и приднестровских миротворцев.
«Молдавская делегация и молдавские миротворцы временно не участвуют в этих мероприятиях по непонятным для нас причинам, - отметил Олег Беляков. – Это их мнение, и с этим мнением надо считаться».