На заседании 20 июля парламент Молдовы одобрил во втором чтении проект денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ. За денонсацию проголосовали 53 депутата от партии «Действие и солидарность» (PAS). Депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов голосовали против, раскритиковали данную инициативу, и призывали отозвать ее из повестки дня.
Инициатива выхода из МПА СНГ принадлежит спикеру Игорю Гросу, который заявил, что нынешняя политика Молдовы «более не резонирует с текущей политикой, целями и решениями в рамках СНГ», пишет infotag.md.
Представители власти считают, что «Молдова продолжит поддерживать межпарламентские отношения со странами СНГ на двустороннем уровне, в том числе по линии групп дружбы». По их словам, денонсация Соглашения не повлияет на права и обязанности Молдовы по отношению к другим участникам и третьим сторонам. К тому же, выход из Ассамблеи позволит сэкономить - в этом году Молдова должна была уплатить членский взнос в размере 5,8 млн. леев (около 330 тыс. долларов).
Также на сегодняшнем заседании депутаты проголосовали во втором чтении за денонсацию Соглашения в рамках СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
По мнению МВД, денонсация соглашения обусловлена его неприменимостью, неактуальность и несоответствием действительности. В то же время, в парламенте отметили, что у Молдовы есть альтернативные возможности предоставления или получения международной помощи для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Выход Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ, о котором объявил Кишинев, не положит конец торговым и миграционным отношениям со странами содружества, а затронет только отношения с Россией, которая является учредителем этой организации. Что касается торговых отношений, Молдова сможет подписывать двусторонние соглашения со странами СНГ. Молдова также уже подписала двусторонние соглашения о безвизовом режиме почти со всеми странами СНГ, а это значит, что выход страны из содружества не помешает свободному передвижению в этих странах.
Также, в первом чтении принят закон о денонсации Соглашения о сотрудничестве по формированию единого (общего) образовательного пространства в рамках СНГ.
В пояснительной записке к документу отмечается, что в последнее десятилетие министерство образования и науки не участвовало в реализации положений Соглашения, а сотрудники учреждения и специалисты в этой области не участвовали в какой-либо деятельности в контексте настоящего Соглашения. Более того, в контексте европейского курса Молдовы участие в обязательствах или проектах СНГ становится неактуальным.
Соглашение о Межпарламентской Ассамблее государств-участников Содружества Независимых Государств (МАП СНГ) была принята 26 мая 1995 г. Молдова стала полноправным членом Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ 2 июня 1998 г.
С инициативой о денонсации Соглашения о Межпарламентской Ассамблеи СНГ выступил в середине мая председатель парламента Игорь Гросу. Еще до этого, в начале февраля Молдова отозвала своего постоянного представителя в МПА СНГ. За последние два месяца парламент денонсировал около десяти соглашений, подписанных в рамках СНГ.