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Парламент Молдовы проголосовал за окончательный выход страны из МПА СНГ

Парламент Молдовы проголосовал за окончательный выход страны из МПА СНГ

На заседании 20 июля парламент Молдовы одобрил во втором чтении проект денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ. За денонсацию проголосовали 53 депутата от партии «Действие и солидарность» (PAS). Депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов голосовали против, раскритиковали данную инициативу, и призывали отозвать ее из повестки дня.

Инициатива выхода из МПА СНГ принадлежит спикеру Игорю Гросу, который заявил, что нынешняя политика Молдовы «более не резонирует с текущей политикой, целями и решениями в рамках СНГ», пишет infotag.md.

Представители власти считают, что «Молдова продолжит поддерживать межпарламентские отношения со странами СНГ на двустороннем уровне, в том числе по линии групп дружбы». По их словам, денонсация Соглашения не повлияет на права и обязанности Молдовы по отношению к другим участникам и третьим сторонам. К тому же, выход из Ассамблеи позволит сэкономить - в этом году Молдова должна была уплатить членский взнос в размере 5,8 млн. леев (около 330 тыс. долларов).

Также на сегодняшнем заседании депутаты проголосовали во втором чтении за денонсацию Соглашения в рамках СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По мнению МВД, денонсация соглашения обусловлена его неприменимостью, неактуальность и несоответствием действительности. В то же время, в парламенте отметили, что у Молдовы есть альтернативные возможности предоставления или получения международной помощи для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Выход Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ, о котором объявил Кишинев, не положит конец торговым и миграционным отношениям со странами содружества, а затронет только отношения с Россией, которая является учредителем этой организации. Что касается торговых отношений, Молдова сможет подписывать двусторонние соглашения со странами СНГ. Молдова также уже подписала двусторонние соглашения о безвизовом режиме почти со всеми странами СНГ, а это значит, что выход страны из содружества не помешает свободному передвижению в этих странах.

Также, в первом чтении принят закон о денонсации Соглашения о сотрудничестве по формированию единого (общего) образовательного пространства в рамках СНГ.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в последнее десятилетие министерство образования и науки не участвовало в реализации положений Соглашения, а сотрудники учреждения и специалисты в этой области не участвовали в какой-либо деятельности в контексте настоящего Соглашения. Более того, в контексте европейского курса Молдовы участие в обязательствах или проектах СНГ становится неактуальным.

Соглашение о Межпарламентской Ассамблее государств-участников Содружества Независимых Государств (МАП СНГ) была принята 26 мая 1995 г. Молдова стала полноправным членом Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ 2 июня 1998 г.

С инициативой о денонсации Соглашения о Межпарламентской Ассамблеи СНГ выступил в середине мая председатель парламента Игорь Гросу. Еще до этого, в начале февраля Молдова отозвала своего постоянного представителя в МПА СНГ. За последние два месяца парламент денонсировал около десяти соглашений, подписанных в рамках СНГ.
  • Вчера, 21:47
  • DTV
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