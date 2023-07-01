Специалисты Железной дороги Молдовы ведут работы по демонтажу железнодорожных путей в районе речного порта у села Варница. Об этом заявил в ходе прошедшего в Бендерах заседания ОКК глава приднестровской делегации Олег Беляков. Он подчеркнул, что этот инфраструктурный объект находится на балансе приднестровского предприятия – Бендерского речного порта, сообщает novostipmr.com.
«Это является нарушением права собственности, - подчеркнул Олег Беляков. – И с юридической, и с хозяйственной точки зрения речь идет об объекте Бендерского речного порта. Этот конфликт интересов может осложнить обстановку в Зоне безопасности, поэтому делегация Приднестровья сегодня акцентировала внимание на том, что в этой ситуации надо срочно разобраться, пока она не привела к противоправным действиям. Есть проблема, и ее надо решать».
Как отмечается в обращении, которое распространила делегация Приднестровья, работы такого рода должны согласовываться между ответственными предприятиями сторон, а также с Приднестровской железной дорогой.