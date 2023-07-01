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Молдова возьмет кредит в размере 50 млн евро на развитие аграрного сектора

Молдова возьмет кредит в размере 50 млн евро на развитие аграрного сектора

Парламент Молдовы, 20 июля, ратифицировал соглашение с Международным банком реконструкции и развития о кредите в размере 50,1 млн евро для сельского хозяйства. Эти финансовые ресурсы будут использованы для реализации проекта “Инвестиции в управление, рост и устойчивость в сельском хозяйстве” (AGGRI).

Основная цель проекта – поддержка государственных сельскохозяйственных услуг, стимулирование ориентированного на рынок роста и увеличение устойчивости бенефициаров к расширению доступа к ирригационным услугам. Проект также предусматривает меры оперативного реагирования на возможные кризисные или чрезвычайные ситуации, сообщает rupor.md.

Эта финансовая помощь принесет несколько значимых экономических преимуществ. Во-первых, проект создаст новые рабочие места, что позитивно повлияет на занятость и уровень жизни местного населения. Во-вторых, поддержка сельскохозяйственного сектора укрепит его устойчивость к изменению климата, что станет важным фактором для развития сельских территорий. В-третьих, внедрение передовых методов ведения сельского хозяйства позволит повысить производительность и эффективность аграрной отрасли. Кроме того, проект будет способствовать развитию экологического животноводства, что важно для сохранения природных ресурсов и биоразнообразия.

Планируется завершить реализацию проекта “AGGRI” к сентябрю 2029 года, что обеспечит достаточно времени для выполнения запланированных задач и достижения поставленных целей. Эта инициатива способствует сбалансированному и устойчивому развитию сельского хозяйства, что является важным шагом к улучшению экономического положения региона и благосостояния его жителей.
  • Сегодня, 08:16
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