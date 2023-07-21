По меньшей мере 110 человек получили ранения после того, как ночью в среду на севере Италии выпал град размером с теннисный мяч.
По словам президента региона Луки Зайи, во время внезапного шторма на улицы Венето обрушился град диаметром до 10 см.
Службы экстренной помощи отреагировали на более 500 обращений за помощью в связи с повреждением имущества и телесными повреждениями, сообщила региональная служба гражданской защиты Венето, сообщает mk.ru.
Рабочие удаляли стекла из разбитых окон и рубили деревья и другие растения, которые сильно пострадали во время урагана.
«Волна непогоды, обрушившаяся на наши горные районы, теперь также обрушилась на равнины, в результате чего некоторые люди получили ранения», — сказал Зайя, добавив, что большинство травм было вызвано разбитым стеклом и поскользнувшимися людьми на градине.
53-летний мужчина, ехавший на велосипеде, погиб во время шторма, когда его жена, которая ехала за ним на своей машине, наехала на него, сообщает Sky24, филиал CNN.
В этом году в Европе произошли резкие изменения погоды.
Италия, Испания и Греция уже несколько дней борются с неумолимой жарой. В итальянской столице Риме во вторник установился новый рекорд температуры — 41 градус Цельсия.
Итальянское метеорологическое общество назвало последнюю тепловую волну Цербером в честь трехголового монстра, который фигурирует в «Аде» Данте в качестве стража врат ада. «На Земле высокая температура, и Италия чувствует это не понаслышке», — сказал CNN Лука Меркалли, глава Итальянского метеорологического общества.
В мае некоторые части северного итальянского региона Эмилия-Романья пострадали от смертельного наводнения «раз в столетие», когда более 20 рек в регионе вышли из берегов и вызвали волну оползней.
По мере того, как климатический кризис, вызванный деятельностью человека, нарастает, ученые ясно понимают, что экстремальные погодные явления будут становиться все более частыми и интенсивными.