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Внесены ряд изменений и дополнение в Трудовой кодекс ПМР

Внесены ряд изменений и дополнение в Трудовой кодекс ПМР

Законом ПМР от 12 июля 2023 года № 202-ЗИ-VII «О внесении изменения в Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 23-28) приняты изменения в подпункт б) статьи 274 ТК ПМР в части дополнения случаев, при наступлении которых в отношении руководителя государственного (муниципального) унитарного предприятия, государственного (муниципального) учреждения, коммерческой организации с долей государственного (муниципального) участия более 50 процентов может быть принято решение о прекращении трудового договора.

Коме того, Законом установлено, что решение о прекращении трудового договора по указанному основанию в отношении руководителя государственного (муниципального) унитарного предприятия, коммерческой организации с долей государственного (муниципального) участия более 50 процентов принимается в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Приднестровья.

Закон вступит в силу по истечении 60 (шестидесяти) дней со дня официального опубликования, то есть 11 сентября 2023 года.

Законом ПМР от 12 июля 2023 года № 207-ЗИД-VII «О внесении изменений и дополнения в Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 23-28) внесены изменения и дополнения в части утверждения порядка прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра при приеме на работу по срочному трудовому договору на срок не менее 1 года для работников, достигших пенсионного возраста (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет) и которым назначена пенсия, при обязательном заключении с ними срочного трудового договора, предусмотренного пунктом 2 статьи 178-1 ТК ПМР.

Внесены ряд изменений и дополнение в Трудовой кодекс ПМР
Внесены ряд изменений и дополнение в Трудовой кодекс ПМР
Внесены ряд изменений и дополнение в Трудовой кодекс ПМР

Внесены ряд изменений и дополнение в Трудовой кодекс ПМР
Внесены ряд изменений и дополнение в Трудовой кодекс ПМР
Внесены ряд изменений и дополнение в Трудовой кодекс ПМР
Внесены ряд изменений и дополнение в Трудовой кодекс ПМР
  • Сегодня, 08:59
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