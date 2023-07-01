Министерство внутренних дел ПМР направило запрос в МВД Республики Молдова об оказании правовой помощи в расследовании уголовного дела по факту обнаружения Хоржана О.О. с признаками насильственной смерти.
В соответствии с Соглашением «Об основах взаимодействия Министерства внутренних дел Республики Молдова и Руководства органов внутренних дел Приднестровья», МВД ПМР просит правоохранительные органы РМ провести на территории Молдовы ряд неотложных оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, совершивших особо тяжкое преступление, и обстоятельств, имеющих значение для дела, сообщили в пресс-центре МВД ПМР.
В понедельник, 17 июля, примерно в 11:30 в милицию поступило сообщение о том, что в частном доме в с. Суклея рядом с пустым сейфом обнаружен труп Олега Хоржана с признаками насильственной смерти. Убийство было совершено в ночь с 16 на 17 июля. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело. Расследование убийства находится на контроле Президента ПМР Вадима Красносельского.
Утром 21 июля простились с Олегом Хоржаном. На церемонию пришли порядка 200 человек. Церемония прощания проходила в «Доме народных традиций и ремесел» в Тирасполе. На церемонии прощания с Хоржаном была и глава миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг.