Dnestr.TV

 
0

СМИ: С 10 августа авиабилеты в Кишинёв могут значительно подорожать

СМИ: С 10 августа авиабилеты в Кишинёв могут значительно подорожать

Авиабилеты в Кишинев и обратно могут стать дороже с 10 августа. Об этом пишет бывший авиадиспетчер MoldATSA Дорин Плугару.

По его словам, одной из причин возможного повышения цен, при котором больше расходов будут нести авиакомпании, выполняющие рейсы из Кишинева и в Кишинев, будет острая нехватка авиадиспетчеров в MoldATSA (откуда уволились/уволились более 18 человек), передает actualitati.md.

“Руководство предприятия принимает решение о том, что с 10 августа 2023 года будет закрывать в ночное время сектор АСС2 (Районный диспетчерский пункт). Таким образом, процедуры захода на посадку и вылета (SID и STAR) ограничены с 20:00 до 08:00, что вынуждает операторов использовать не самые прямые маршруты”, – отмечает он.
  • Сегодня, 19:06
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Саммит прошел, а долги остались

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Саммит прошел, а долги остались
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна