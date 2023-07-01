Авиабилеты в Кишинев и обратно могут стать дороже с 10 августа. Об этом пишет бывший авиадиспетчер MoldATSA Дорин Плугару.
По его словам, одной из причин возможного повышения цен, при котором больше расходов будут нести авиакомпании, выполняющие рейсы из Кишинева и в Кишинев, будет острая нехватка авиадиспетчеров в MoldATSA (откуда уволились/уволились более 18 человек), передает actualitati.md.
“Руководство предприятия принимает решение о том, что с 10 августа 2023 года будет закрывать в ночное время сектор АСС2 (Районный диспетчерский пункт). Таким образом, процедуры захода на посадку и вылета (SID и STAR) ограничены с 20:00 до 08:00, что вынуждает операторов использовать не самые прямые маршруты”, – отмечает он.