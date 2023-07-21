Бывший глава ополченцев ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) задержан в Москве. Об этом сообщила в пятницу его жена Мирослава Регинская.
В пятницу, 21 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова, об этом РБК рассказали два источника в правоохранительных органах и подтвердил адвокат Стрелкова Александр Молохов.
Сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.
По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер», говорят собеседники РБК. По данным ещё одного собеседника РБК в правоохранительных органах расследование ведет не Следственный комитет, а ФСБ.
РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.
Молохов сообщил, что в настоящее время разыскивает, где находится Стрелков. Он отметил, что едет в Технический переулок, где расположено здание СКР.
В Telegram Стрелкова появилось сообщение его жены Мирославы Регинской. Она сообщила, что отсутствовала дома, когда туда приехали представители Следственного комитета. Со слов консьержа она написала, что Стрелкова вывели из дома под руки.
«От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по ст. 282 УК РФ (экстремизм)», — говорится в сообщении.
Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского районного суда Москвы.
"Материал поступил в суд", - сказали в суде.
Материалы уголовного дела в отношении Игоря Стрелкова (Гиркина) поступили в Мещанский суд Москвы, сообщили в пресс-службе суда. Задержанный уже доставлен в здание суда и находится в "аквариуме" в зале заседаний.
Представитель следствия попросил избрать в отношении Стрелкова меру пресечения в виде заключения под стражу.
Суд отказался удовлетворить просьбу Стрелкова о рассмотрении в закрытом режиме ходатайства следствия об аресте.
Стрелкова обвинили в призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, передает корреспондент информагентства.
"Вменяется часть 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности)", – сказали в суде.
Санкция второй части статьи 280, которая уточняет, что преступление совершено с использованием СМИ или интернета, предусматривает, в том числе, наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
"Избрать Гиркину меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября", - огласила решение судья Олеся Менделеева.
Как указал следователь в ходе заседания, Стрелков имеет множество связей и владеет навыками конспирации, в этой связи он может помешать расследованию дела и скрыться. Вину Стрелков не признает, сообщает ria.ru.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, также занимал пост министра обороны ДНР. В 2014 году был одним из лидеров ополчения в Донбассе. 14 августа он был отстранен от должности министра обороны ДНР и с тех пор участие в военных действиях не принимал. В последнее время известен как блогер и публицист, на его канал в Telegram подписано 875 тысяч человек.