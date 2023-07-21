В турецком Стамбуле запасы воды в водохранилищах за неделю сократились почти на 2% — до 40% от нормы. Это стало минимальным показателем впервые с 2014 года, пишет 21 июля газета Daily Sabah со ссылкой на городское управление водоснабжения и канализации (ISKI).
Запасы воды в водохранилищах в норме должны составлять 868,7 млн куб. м. Однако к утру 21 июля они уменьшились до 346 млн куб. м. Издание уточняет, что причиной сокращения запасов стала жара. Так, на прошлой неделе в Турции установилась рекордная температура +49,1 градуса, передает iz.ru.
По данным агентства водоснабжения Стамбула, ежедневное потребление воды в городе превысило 3,5 млн куб. м, что стало самым высоким историческим показателем.
Ранее, 19 июля, программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала данные, согласно которым июль 2023 года на планете может стать самым жарким в истории. Сообщалось, что с весны наблюдается перегрев океанов, а скорость этого явления сильно удивляет ученых во всем мире.
Кроме того, 17 июля специалисты из Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщили, что температуры в Северной Америке, Азии, на севере Африки и в Средиземноморье будут превышать +40 градусов на протяжении нескольких дней. В ВМО предупредили, из-за аномальной жары у жителей Северного полушария могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания.
В июне Всемирная метеорологическая организация (WMO) заявляла, что лето 2023 года может стать для Европы и всей планеты самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Отмечалось, что тенденция по росту температуры будет наблюдаться и в дальнейшем.