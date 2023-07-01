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Министр энергетики РМ о проверке долга перед «Газпромом»: «Большая часть суммы не подтверждена»

Министр энергетики РМ о проверке долга перед «Газпромом»: «Большая часть суммы не подтверждена»

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов во время встречи с журналистами раскрыл детали аудита исторической задолженности "Молдовагаз" перед "Газпромом", проведенного двумя иностранными компаниями.

Подготовка итогового отчета близится к финалу, пишет rupor.md со ссылкой на europalibera.org

“Результаты интересные. На довольно значительную часть суммы, документов, подтверждающих это, обнаружено не было. Большая часть долгов образовалась из-за того, что расходы "Молдовагаз" не были включены в тариф Национальным агентством по регулированию энергетики (НАРЭ). О воровстве в данном случае говорить не приходится, но есть расходы, которые контролирующий орган не счел оправданными. "Молдовагаз" осуществил эти расходы, НАРЭ не включило их в тариф, от потребителей не было получено достаточных финансовых ресурсов для их покрытия и, следовательно, импорт газа от "Газпрома" не был полностью оплачен”, — пояснил Парликов.

Ранее министр заявил в прессе, что “если не будет достигнуто мировое решение в вопросе долгов с “Газпромом”, скорее всего, будет начат международный спор”.

В августе 2022 года Агентство публичной собственности заключило контракт с двумя иностранными компаниями — Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании, — которые обязали к 30 января провести независимую финансовую и юридическую проверку исторической задолженности "Молдовагаз" перед "Газпромом". На оплату этих услуг Правительство выделило в ноябре 2022 года 800 000 евро из резервного фонда.

“Газпром” утверждает, что у "Молдовагаз" исторический долг в размере 709 миллионов долларов, включая штрафы.
  • Сегодня, 09:28
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