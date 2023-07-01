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В Британии назвали улицу в честь Зеленского

В Британии назвали улицу в честь Зеленского
Фото: bbc.com

На церемонии открытия нового названия, во время которой был торжественно изменен знак, должен был присутствовать и посол Украины в Британии Вадим Пристайко, но его неожиданно уволили.

В городе Харлоу в графстве Эссекс, Великобритания, официально открыли первую в стране улицу, названную в честь украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в пятницу, 21 июля, передает BBC.

Как сообщает агентство, теперь Пятая авеню в Харлоу имеет официальное название "Пятая авеню - авеню имени Зеленского".

Присутствовавший при открытии улицы депутат Палаты общин от Консервативной партии Роберт Халфон пояснил, что Харлоу был избран для этого не случайно.

В Британии назвали улицу в честь Зеленского
Фото: bbc.com\Роберт Халфон, лидер консерваторов Совета Харлоу Дэн Свордс и коллега Тори Сью Ливингс, заместитель председателя совета, отпраздновали появление нового уличного знака.

"Город был построен для многих лондонских семей, которые были вынуждены уехать после Второй мировой войны. Он восстал как феникс из пепла. Мы хотели показать украинцам, что после победы над Россией есть надежда, что у них будут хорошие новые города", - пояснил политик.

Он также добавил, что жители Харлоу приютили и поддержали около 70 украинских беженцев.
  • Сегодня, 09:38
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