По состоянию на 21 июля 2023 года аграрии республики собрали более 186 тыс. тонн зерна нового урожая.
Как сообщает Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, озимая пшеница обмолочена с 44% уборочной площади с урожайностью 42,4 ц/га.
Озимый ячмень убран на 88% уборочной площади с урожайностью 41,1 ц/га.
Землепользователи заканчивают убирать зерновой горох. Средняя его урожайность составила 29,4 ц/га.
Озимый рапс убран на 90% уборочной площади со средней урожайностью 23,2 ц/га.
Овощеводы республики завершили уборку зеленого горошка, убирают картофель, лук, свеклу, огурцы, капусту белокочанную и другие овощи.
Картофеля собрано 220 тонн.
Овощей собрано 3,8 тыс. тонн, в том числе зеленого горошка 2,8 тыс. тонн, лука – 675 тонн, кабачка – 76 тонн.
В разгаре уборка плодово-ягодных культур. В садоводческих хозяйствах собрано более 500 тонн черешни, 346 тонн вишни, 80 тонн абрикоса, 48 тонн персика. Ягодных культур (клубника, ежевика) собрали 349 тонн.
Информация о ходе уборки урожая предоставлена территориальными управлениями сельского хозяйства и природных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.