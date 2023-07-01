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В Приднестровье в разгаре уборочная страда

В Приднестровье в разгаре уборочная страда

По состоянию на 21 июля 2023 года аграрии республики собрали более 186 тыс. тонн зерна нового урожая.

Как сообщает Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, озимая пшеница обмолочена с 44% уборочной площади с урожайностью 42,4 ц/га.

Озимый ячмень убран на 88% уборочной площади с урожайностью 41,1 ц/га.

Землепользователи заканчивают убирать зерновой горох. Средняя его урожайность составила 29,4 ц/га.

Озимый рапс убран на 90% уборочной площади со средней урожайностью 23,2 ц/га.

Овощеводы республики завершили уборку зеленого горошка, убирают картофель, лук, свеклу, огурцы, капусту белокочанную и другие овощи.

Картофеля собрано 220 тонн.

Овощей собрано 3,8 тыс. тонн, в том числе зеленого горошка 2,8 тыс. тонн, лука – 675 тонн, кабачка – 76 тонн.

В разгаре уборка плодово-ягодных культур. В садоводческих хозяйствах собрано более 500 тонн черешни, 346 тонн вишни, 80 тонн абрикоса, 48 тонн персика. Ягодных культур (клубника, ежевика) собрали 349 тонн.

Информация о ходе уборки урожая предоставлена территориальными управлениями сельского хозяйства и природных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
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