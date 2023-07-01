Президент США Джо Байден избрал адмирала Лизу Франчетти на должность главы Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Об этом в пятницу, 21 июля, пишет korrespondent.net ссылаясь на Reuters.
Она станет первой женщиной-командующей ВМС и членом Объединенного комитета начальников штабов.
По словам источника агентства, решение Байдена стало неожиданным для Пентагона. Министр обороны страны Ллойд Остин рекомендовал на этот пост адмирала Сэмюэля Папаро, возглавляющего Тихоокеанский флот США. Но вместо этого Байден приготовил для Папаро должность руководителя Индо-Тихоокеанского командования США.
Делая свой выбор, американский лидер отметил 38-летний опыт Франчетти, как в оперативной, так и в политической сферах. Также он указал, что она является второй женщиной в истории страны, которая получила звание четырехзвездочного адмирала.
Франчетти - не первая женщина, возглавляющая подразделение вооруженных сил США. В прошлом году Байден избрал адмирала Линду Фаган на должность руководителя Береговой охраны США. Однако береговая охрана подчиняется Министерству внутренней безопасности.
Лиза Франчетти может начать исполнять обязанности главнокомандующего ВМС в следующем месяце, когда нынешний командующий адмирал Майкл Гилдей уйдет в отставку.