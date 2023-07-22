Газета Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что в Турции начались исследования, направленные на усложнение предоставление гражданства лицам, ищущим убежище, особенно сирийцам.
В материале отмечается, что Турция может предпринять подобные шаги в рамках процесса по вступлению в ЕС, передает mk.ru.
Один из источников объяснил, что есть лица, которые получают гражданство Турции, а затем едут в Европу. Поэтому Евросоюз заинтересован в том, чтобы Турция гарантировали недопущение мигрантов в страны ЕС.