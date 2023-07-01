Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
В Бендерах у троллейбусов № 2 изменится график движения
В Бендерах с 24 июля расписание движения троллейбусов по маршруту № 2 изменяется
В Бендерах с 24 июля изменится расписание движения троллейбусов по маршруту № 2.
Как сообщает в городская госадминистрация, это связано с уменьшением количества подвижного состава на линии с четырёх до трёх троллейбусов.
Ознакомиться с новым расписанием можно по схеме, предоставленной Бендерским троллейбусным управлением.
- Вчера, 21:23
- DTV
- Просмотров: 45
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.