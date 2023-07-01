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В Тирасполе спасли тонущего ребенка

В Тирасполе спасли тонущего ребенка

На городском пляже Тирасполя 21 июля спасатели вытащили из Днестра тонувшего 9-летнего мальчика.

Всё произошло около восьми часов вечера. Патрулируя зону отдыха, сотрудники ГУпЧС обратили внимание на ребёнка, который находился один в воде, в 8 метрах от берега. В какой-то момент он начал тонуть. Спасатели незамедлительно бросились в реку и вытащили его на сушу, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Как выяснилось, мальчик находился на пляже с отцом. Мужчина на мгновение отвлёкся. Когда увидел, что его сын уходит под воду, бросился на помощь, но в этот момент спасатели уже были практически рядом с утопающим.

Главное управление по ЧС призывает всех строго соблюдать правила поведения на воде. Нахождение детей без присмотра взрослых на берегу водоёмов категорически запрещено!

Это может стать причиной трагедии.
  • Вчера, 21:31
  • DTV
  • Просмотров: 41
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