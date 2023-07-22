ria.ru\ Фото очевидца\ Снос памятника героям Великой Отечественной войны в селе Пониковица Львовской области
Во Львовской области на западе Украины демонтировали девять памятников героям Великой Отечественной войны за прошедшие сутки, сообщает украинский телеграм-канал "Деколонизация. Украина", где опубликованы соответствующие фотографии.
Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которого начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, пишет ria.ru.
"В селе Ореховчик демонтирован памятник советскому солдату. Еще один советский монумент демонтирован в селе Семигинов. В селе Рудники демонтирован барельеф с изображением советских солдат", - говорится в сообщениях, опубликованных в телеграм-канале издания.
На опубликованных фотографиях указано, что еще один памятник солдату власти снесли на кладбище в селе Подкамень, также монументы демонтировали в населенных пунктах Язловчик, Броды, Пониковиця, Суховоля и Скеловка. Авторы телеграм-канала отметили, что в селе Боратыне Львовской области власти также демонтировали советские стелы.
По словам директора украинского института национальной памяти (УИНП) Антона Дробовича, памятники и надгробные сооружения времен Второй мировой войны не попадают под декоммунизацию. Как сообщали ранее в минкультуры Украины, за прошлый год власти демонтировали 145 памятников, которые связаны с историей РФ и СССР.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.