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Доктор наук призвал озеленить дно Каховского водохранилища

Доктор наук призвал озеленить дно Каховского водохранилища
Фото: РИА Новости

Дно Каховского водохранилища среди прочего нужно будет засеивать травами, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ со дна водоема в атмосферу, если водохранилище не будет восстановлено, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

По словам эксперта, если плотину Каховской ГЭС не восстановят в течение нескольких ближайших лет и зона затопления не вернется в прежние границы, придется принимать меры по предотвращению поступления иловых отложений со дна водохранилища в атмосферу.

"Если честно, это экологическая катастрофа – исчез целый водный объект. В результате мы имеем дно, покрытое донными отложениями, какого качества — не очень понятно. Скорее всего, особой токсичности там нет… Будут эти высохшие отложения, возможно, развеваться, поэтому нужно принимать срочные мероприятия, чтобы предотвращать развеивание донных отложений, которые оказались на поверхности, засаживать, залужать", - сказал Болгов.

Как отметил гидролог, необходимо провести "огромный массив" почвенно-мелиоративных работ, при этом опыта решения такой задачи "на таком масштабе" у специалистов еще не было.

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал станцию, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС — лишить Крым воды.
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