"Центр капитального ремонта в Гливице запущен! Первые два "Леопарда" уже прибыли из Украины на завод Bumar", - написал он.
Напомним, двумя неделями ранее сообщалось, что ФРГ отказалась от создания центра по ремонту танков в Польше. Причина такого решения заключается в повышенных ценовых ожиданиях со стороны польской стороны, сообщали СМИ.
Ранее о разногласиях Берлина и Варшавы по проекту сообщил журнал Der Spiegel. По его версии, реализацию проекта тормозила именно польская сторона. В частности, по сообщениям СМИ, государственная компания PGZ за так называемый первичный обзор техники хотела брать более 100 тысяч евро, в то время как в ФРГ такая услуга стоит около 12 тысяч евро.