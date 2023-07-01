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В Польше открыли центр по ремонту танков

В Польше открыли центр по ремонту танков
Фото: twitter.com/mblaszczak

В Польше начал работеу сервисный центр, в котором будут ремонтировать украинские танки Leopard. Об этом в субботу, 22 июля, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

По его словам, первые танки уже прибыли на ремонт, пишет korrespondent.net.

"Центр капитального ремонта в Гливице запущен! Первые два "Леопарда" уже прибыли из Украины на завод Bumar", - написал он.

Напомним, двумя неделями ранее сообщалось, что ФРГ отказалась от создания центра по ремонту танков в Польше. Причина такого решения заключается в повышенных ценовых ожиданиях со стороны польской стороны, сообщали СМИ.

Ранее о разногласиях Берлина и Варшавы по проекту сообщил журнал Der Spiegel. По его версии, реализацию проекта тормозила именно польская сторона. В частности, по сообщениям СМИ, государственная компания PGZ за так называемый первичный обзор техники хотела брать более 100 тысяч евро, в то время как в ФРГ такая услуга стоит около 12 тысяч евро.
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