В Дубоссарах состоялся VIII Республиканский фестиваль бардовской песни памяти Владимира Высоцкого «Я, конечно, вернусь». Музыкальные вечера памяти легендарного советского поэта, актера театра и кино уже стали традиционными не только для дубоссарских поклонников бардовской песни, но и исполнителей из других городов и районов Приднестровья.
Фестиваль проводится под эгидой госадминистрации Дубоссар при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ, Союза русских общин Приднестровья и дубоссарского общества русских «Отечество», передает novostipmr.com.
В этом году фестиваль провели в парке Энергетиков на обновленной летней эстраде. В мероприятии приняли участие 15 исполнителей – профессиональных музыкантов и любителей – поклонников творчества Владимира Высоцкого. Фестиваль проводится в Дубоссарах уже на протяжении многих лет, инициатором в свое время выступила общественная организация «Акколада».
Участники фестиваля исполняли стихи, песни и мелодии Владимира Высоцкого. В числе поклонников его творчества и руководители Представительств в ПМР республик Южная Осетия и Абхазия: Виталий Янковский и Александр Ватаман, которые исполнили известные песни Владимира Высоцкого.
«Мне очень приятно приветствовать вас от Республики Южная Осетия, потому что творчество Владимира Семеновича Высоцкого действительно не знало границ. Во всех уголках нашей большой, огромной и необъятной Родины играли, пели, любили и любят творчество Владимира Семеновича. Представлю сегодня небольшую зарисовочку, которая могла произойти везде, как в прекрасном городе Дубоссары, так и в столице Южной Осетии городе Цхинвал», - рассказал глава представительства Республики Южная Осетия в ПМР Виталий Янковский.
Глава Представительства Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман также обратился к участникам фестиваля и исполнил песню Владимира Высоцкого «Верю в друзей».
«С самыми наилучшими пожеланиями участникам фестиваля, зрителям, гостям из солнечной и братской Приднестровью Абхазии. Владимира Семеновича хорошо помнят и знают в Абхазии, он там был частый и желанный гость. Там были съемки кинофильмов с его участием, его отдых, творческие вечера и концерты, где всегда были переполненные залы, настоящими любителями его творчества. Поклонником его песен, а главное его пониманием жизни, любви, дружбы являюсь, и я», - отметил Александр Ватаман.
Благодарность поклонникам творчества Владимира Высоцкого выразили глава дубоссарской госадминистрации Руслан Чабан, представители посольства Российской Федерации в РМ, Российского центра науки и культуры, Союза русских общин Приднестровья.
Всем участникам фестиваля вручили дипломы и памятные сувениры.