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Крупнейший в мире ветряк ввели в эксплуатацию в Китае

Крупнейший в мире ветряк ввели в эксплуатацию в Китае
Фото: China Three Gorges Corporation \ Турбина MingYang Smart Energy MySE 16-260

Эта колоссальная турбина мощностью 16 МВт теперь является самой большой из когда-либо подключенных к энергосистеме.
Компания Three Gorges Energy подключила первую в мире морскую ветряную турбину мощностью 16 мегаватт к электросети. Гигант с диаметром ротора в 260 метров будет снабжать чистой энергией около 36 000 домов в Китае.

Машинное отделение и генератор, размещенные на вершине 152-метрового ветряка, весят в сумме 385 тонн, а каждая из трех 123-метровых лопастей добавляет ему еще 54 тонны, пишет rtraveler.ru.

Каждый раз, когда он совершает полный оборот, то захватывает около 50 000 квадратных метров воздуха – это эквивалентно размеру семи футбольных полей – и отправляет до 34,2 кВт/ч энергии в китайскую энергосистему. Ожидается, что ежегодно он будет производить около 66 гигаватт-часов энергии.

Крупнейший в мире ветряк ввели в эксплуатацию в Китае
Фото: China Three Gorges Corporation\Каждая лопасть имеет длину 123 метра и весит 54 тонны

Установка находится на морской ветровой электростанции Фуцзянь в Тайваньском проливе, где она будет использовать естественный эффект аэродинамической трубы. В этом месте наблюдаются «почти штормовые» условия 7-го уровня: скорость ветра здесь превышает 51 км/ч более 200 дней в году.

Турбина разработана, чтобы противостоять ветру со скоростью до 287 км/ч, что оставляет запас по сравнению с самыми суровыми условиями, когда-либо наблюдавшимися в западной части северной части Тихого океана.
  • Вчера, 21:45
  • DTV
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